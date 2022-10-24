BIST 4.001
DOLAR 18,61
EURO 18,32
ALTIN 985,61
HABER /  DÜNYA

Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması! Kremlin: Türkiye farklı bir pozisyon alıyor

Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması! Kremlin: Türkiye farklı bir pozisyon alıyor

Rusya Devlet Başkanlığı sarayı Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin arabulucuk başta olmak üzere birçok konuda çaba gösterdiğini ifade ederken, 'Ankara, Paris ve Berlin'den farklı bir pozisyon alıyor' ifadelerini kullandı.

Abone ol

Rusya'nın, Ukrayna'nın "kirli bomba" kullanarak provokasyona neden olacağına yönelik iddiaları ardından başlayan tartışmalar artarak devam ediyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, provokasyon iddialarından sonra Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun, ABD, Fransa, İngiltere ve Türk mevkidaşlarını aradığını ve gerekli bilgilendirmeyi yaptığını söyledi.

Rusya tarafından ortaya atılan kirli bomba iddiasıyla ilgili konuşan Peskov, "Rusya'nın ilettiği bilgiye inanılmaması, kirli bomba tehdidininin yok olduğu anlamına gelmiyor. Savunma bakanının mevkidaşlarına söylediği bilgiye inanıp inanmamak, kendi bilecekleri iş" diye konuştu.

Biden ve Macron'la gerek yok

Peskov ayrıca Putin'in, ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşme planı olmadığını da sözlerine ekledi. Batılı ülkelerin, Ukrayna sorununa çözümden yana tavır almak yerine Kiev'i desteklediğini işaret eden Peskov, Türkiye'nin bu konuda daha yapıcı bir tavır sergilediğinden bahsederek şöyle konuştu:

Türkiye'nin çabalarını defalarca övdü

"Ankara, Paris ve Berlin'den farklı bir pozisyon alıyor. Ankara, arabuluculuk çabalarına devam etmeye hazır olduğunu beyan ediyor. Bildiğimiz gibi Başkan Putin, Türkiye'nin arabuluculuk çabalarını defalarca övdü. Ayrıca, çok geniş ticari ve ekonomik ilişkilerimiz var. Başkanların sık sık iletişim kurmasının sonucu olarak büyük projeler yapılıyor. Macron ve Scholz ise, Rus tarafının tutumunu bir şekilde dinleme ve arabuluculuk hizmetleri sunma gibi çabalara katılım arzusu göstermedi. Bu yüzden onlarla daha az temas kuruldu."

ÖNCEKİ HABERLER
Togg bugün satılsa net fiyatı belli oldu yüzde 10 ÖTV kararı
Togg bugün satılsa net fiyatı belli oldu yüzde 10 ÖTV kararı
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Su içince midem bulanıyor diyenler alın size lıkır lıkır su içirecek formül!
Su içince midem bulanıyor diyenler alın size lıkır lıkır su içirecek formül!
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür şoku! Resmi açıklama geldi
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür şoku! Resmi açıklama geldi
Malatya'da iki arkadaşın sohbet ettiği evde korkun olay
Malatya'da iki arkadaşın sohbet ettiği evde korkun olay
Birleşik Kamu-İş: Açlık sınırı ekimde 8 bin TL’yi aştı
Birleşik Kamu-İş: Açlık sınırı ekimde 8 bin TL’yi aştı
Aktivistler Kral Charles'ın balmumu heykeline çikolatalı pasta yapıştırdı
Aktivistler Kral Charles'ın balmumu heykeline çikolatalı pasta yapıştırdı
Akşama dürün dürün yiyin! Evde tavuk tantuni tarifi nasıl yapılır püf noktaya dikkat!
Akşama dürün dürün yiyin! Evde tavuk tantuni tarifi nasıl yapılır püf noktaya dikkat!
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Hollande: Erdoğan sınırları biliyor
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Hollande: Erdoğan sınırları biliyor
Sağlık ocağında platonik aşk duyduğu hemşireyi vurdu, aynı silahla kendine ateş etti
Sağlık ocağında platonik aşk duyduğu hemşireyi vurdu, aynı silahla kendine ateş etti
Ehliyet yenileme ücretleri belli oldu! Yenileme süresi 2 yıl uzatıldı
Ehliyet yenileme ücretleri belli oldu! Yenileme süresi 2 yıl uzatıldı
Fakıbaba'nın AK Parti'den istifasının ardından gözler o isme çevrilmişti! Suskunluğunu bozdu
Fakıbaba'nın AK Parti'den istifasının ardından gözler o isme çevrilmişti! Suskunluğunu bozdu