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Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür şoku! Resmi açıklama geldi

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür şoku! Resmi açıklama geldi

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda oynanan Beşiktaş maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Abdülkadir Ömür'den kötü haber geldi.

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Trabzonspor 'un 10. haftada deplasmanda Beşiktaş 'la oynadığı mücadelede yıldız futbolcu Abdülkadir Ömür elinden sakatlanmış ve oyuna devam edememişti. Bordo-Mavililer, Abdülkadir Ömür'ün sol el 5. tarak kemiğinde kırık tespit edildiğini açıkladı.

Resmi açıklama geldi

Bordo-Mavililler'den yapılan açıklama şöyle;

Futbol A Takım doktorumuz Halil Polat, futbolcumuz Abdülkadir Ömür’ün sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Halil Polat, “A Takımımızın Beşiktaş ile oynadığı maç sırasında sol elinin üstüne düşen futbolcumuz Abdülkadir Ömür’ün yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol el 5. tarak kemiğinde (metakarp) kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuza atel uygulanmış olup tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır” dedi.

Trabzonspor'un yıldız oyuncularından Abdülkadir Ömür, şok bir sakatlık yaşadı. Milli futbolcu, antrenmanda elinden sakatlandı.

Sabah'ın haberine göre Trabzonspor'un 23 Ekim Pazar günü yaptığı antrenmanda Abdülkadir Ömür, geçtiğimiz hafta serçe parmağında kırık meydana gelen elinden değil diğer elinden darbe alarak sakatlandı. Hemen kolu sargıya alınan oyuncunun gün içerisinde kontrolü yapılacak. Abdülkadir Ömür, bu sezon Karadeniz ekibiyle 17 maçta forma giydi. Genç yıldız 1 gol 1 asistlik performansla takımına katkı sağladı.

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