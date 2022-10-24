Tokat sarması tarifi parmaklarınızı yedirtecek bir tat!

Yaprağıyla meşhur Tokat usülü sarma tarifi hazırlamaya ne dersiniz? Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden biri olan yaprak sarmayı Tokat usulü yapıyoruz bu kez. Yapımı biraz zahmetli gibi gelse de Tokat usulü sarma tarifine herkes bayılacak. İşte enfes tadıyla Tokat usulü sarma tarifi...

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Sarma, Türk mutfağının en çok sevilen lezzetlerinden biridir dersek kimse itiraz etmez diye düşünüyoruz. Etli ya da zeytinyağlı yapılabilen sarmayı, bu kez Tokat usulü yapıyoruz. Tokat yaprağı yemeğe verdiği enfes lezzetiyle sarma tarifi yapmak isteyenlerin olmazsa olmaz malzemesi. Tokat yaprağıyla yapılan Tokat usülü sarma tarifi parmakları yedirten bir muhteşem lezzet çıkarıyor ortaya. Lezzeti türkülere konu olmuş Tokat sarması tarifini mutlaka sofralarınıza konuk edin. Peki Tokat sarması nasıl yapılır? Püf noktası var mı? Malzemeleri neler? İşte püf noktalarıyla Tokat sarması tarifinin hazırlanışı...

Tokat sarması malzemeleri

1 kg tokat asma yaprağı

İç Harcı İçin;

2 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

2 su bardağı prinç

1 su bardağı bulgur

1 su bardağı yarma

Yarım demet maydanoz

1 yemek kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pulbiber

1 tatlı kaşığı dereotu

1 tatlı kaşığı reyhan

1 yemek kaşığı nane

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 çay bardağı zeytinyağı

Tokat sarması tarifi nasıl yapılır?

Yaprağınızı yumuşaması için akşamdan sıcak suya koyun, ertesi gün ise suyunu döküp iyice yıkayın.

İç harcı için zeytinyağını tencereye alın ve soğanları küp küp doğradıktan sonra salçayla birlikte kavurun.

Kavrulunca içine yıkanmış pirinci yarmayı ve bulguru alarak kavurmaya devam edin.

Ardından tuzunu baharatını yeşilliklerini atın ve üzerine 3 su bardağı kadar sıcak su koyun.

Suyunu çekince altını kapatın ve yaprağınızı sarmaya başlayın.

Sararken yaprağın saplarını tenceremizin dibine yapışmaması için serin.

Üzerine sarmaları dizin ve en son bir kaba 1 yemek kaşığı salça yarım çay bardağı zeytinyağı ve bir limonun suyunu sıkıp iyice karıştırın.

Üzerine 4 su bardağı su da ekleyip bu karısımı tencereye dökün.

Son olarak limon dilimlerini en üste dizip ekleyip tencerenin kapağını kapatın.

Kısık ateşte dolmalar olana kadar pişirin.

Afiyet olsun...