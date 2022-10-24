BIST 4.002
DOLAR 18,61
EURO 18,31
ALTIN 986,33
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Döviz bozduran kişiye kuyumcu fazladan 60 bin 600 lira verdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Döviz bozduran kişiye kuyumcu fazladan 60 bin 600 lira verdi

ADIYAMAN’da, döviz bozduran bir kişiye fazla para veren kuyumcu, verdiği paranın iadesini bekliyor.

Abone ol

Adıyaman merkez Sümer Meydanında bulunan bir kuyumcuya giren ve ismi belirlenemeyen bir kişi kuyumcudan 5 bin 100 İsveç kronunu bozdurmak istedi.

Kuyumcudaki aşırı yoğunluktan dolayı bir süre bekletilen kişiye 6 bin 700 TL para verilmesi gerekilirken kuyumcu çalışanı genç, 67 bin 300 TL ödeme yaptı.

Paraları tek tek para sayma makinesinden geçiren ve hepsini bir poşete koyan genç 5 bin 100 İsveç kronu karşılığında 67 bin 300 TL parayı kendi elleriyle teslim etti. Parayı alan kişi kuyumcudan ayrılarak gözlerden kayboldu. Bir süre sonra fazla para verildiğini anlayan işletme sahipleri durumu polis ekiplerine bildirerek fazla para verdikleri kişinin bulunmasını rica etti.

Yaklaşık 1 hafta önce yaşanılan olayla ilgili olarak Kuyumcu İşletmecisi Can Dereci, parayı alan kişinin de bu durumdan haberdar olmadığını düşündüğünü, fazla para aldığını bilmesi halinde gelip teslim edeceğine emin olduklarını vurguladı.

Parayı bozduran kişinin yaşlı biri olduğunu ve aldığı fazla parayı geri getirmelerini isteyen Can Dereci, “Bundan 1 hafta önce yaşlı bir amcamız geldi. Eline İsveç parası vardı, bunun değeri bin 330 TL’ydi. 6 bin 700 TL ödeme yapmamız gerekirken iş yeri çok yoğundu ve bizim çocuğun bu işte fazla tecrübesi olmadığı için 67 bin 300 TL diye okumuş makineden. Bekledik belki amca parayı geri getirir diye tabi bu işte art niyette yok. Bizim fazla paramız amcaya geçtiği için amcamızı tanıyan, gören olursa kendisine durumu söylemesini ve parayı iade etmesini rica ediyoruz. Her hangi bir art niyetin olduğuna inanmıyoruz. Amcamızın da bu durumun farkında olduğunu sanmıyoruz. Bizler fazla verilen paramızın iadesini istiyoruz” diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Tugay Kerimoğlu taraftarlara isyan etti! Ben yalakalık yapmam
Tugay Kerimoğlu taraftarlara isyan etti! Ben yalakalık yapmam
Dijital Yatırım Sayesinde Kazandı
Dijital Yatırım Sayesinde Kazandı
Tokat sarması tarifi parmaklarınızı yedirtecek bir tat!
Tokat sarması tarifi parmaklarınızı yedirtecek bir tat!
Polisi şehit eden saldırganların, Recep Esvet cinayetinden arandıkları ortaya çıktı
Polisi şehit eden saldırganların, Recep Esvet cinayetinden arandıkları ortaya çıktı
İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak oldu
İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak oldu
Hababam Sınıfı'nın Paşa Nuri'sinin oğlu bakın kimmiş! Yıllardır kimse anlamamış ama...
Hababam Sınıfı'nın Paşa Nuri'sinin oğlu bakın kimmiş! Yıllardır kimse anlamamış ama...
Moon Tarikatı ile ilişkisi olan Japon Bakan görevini bıraktı
Moon Tarikatı ile ilişkisi olan Japon Bakan görevini bıraktı
İsrail'den Rusya ve Ukrayna'yı küstürmeyecek karar
İsrail'den Rusya ve Ukrayna'yı küstürmeyecek karar
Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması! Kremlin: Türkiye farklı bir pozisyon alıyor
Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması! Kremlin: Türkiye farklı bir pozisyon alıyor
Togg bugün satılsa net fiyatı belli oldu yüzde 10 ÖTV kararı
Togg bugün satılsa net fiyatı belli oldu yüzde 10 ÖTV kararı
Su içince midem bulanıyor diyenler alın size lıkır lıkır su içirecek formül!
Su içince midem bulanıyor diyenler alın size lıkır lıkır su içirecek formül!
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür şoku! Resmi açıklama geldi
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür şoku! Resmi açıklama geldi