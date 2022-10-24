BIST 3.978
DOLAR 18,60
EURO 18,37
ALTIN 986,16
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Abone ol

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tek amacı bölgeyi kana bulamak olan teröristlerin hak ettikleri şekilde cezalandırılmaya devam edildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettiği 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kış akşamlarına yakışır sütlü mantar çorbası tarifi
Kış akşamlarına yakışır sütlü mantar çorbası tarifi
Dijital Yatırım Sayesinde Kazandı
Dijital Yatırım Sayesinde Kazandı
İstanbulspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz istifa etti
İstanbulspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz istifa etti
Üç kaşık tatlısı tarifi Boşnakların efsane tatlısı!
Üç kaşık tatlısı tarifi Boşnakların efsane tatlısı!
Döviz bozduran kişiye kuyumcu fazladan 60 bin 600 lira verdi
Döviz bozduran kişiye kuyumcu fazladan 60 bin 600 lira verdi
Tugay Kerimoğlu taraftarlara isyan etti! Ben yalakalık yapmam
Tugay Kerimoğlu taraftarlara isyan etti! Ben yalakalık yapmam
Tokat sarması tarifi parmaklarınızı yedirtecek bir tat!
Tokat sarması tarifi parmaklarınızı yedirtecek bir tat!
Polisi şehit eden saldırganların, Recep Esvet cinayetinden arandıkları ortaya çıktı
Polisi şehit eden saldırganların, Recep Esvet cinayetinden arandıkları ortaya çıktı
Hababam Sınıfı'nın Paşa Nuri'sinin oğlu bakın kimmiş! Yıllardır kimse anlamamış ama...
Hababam Sınıfı'nın Paşa Nuri'sinin oğlu bakın kimmiş! Yıllardır kimse anlamamış ama...
Moon Tarikatı ile ilişkisi olan Japon Bakan görevini bıraktı
Moon Tarikatı ile ilişkisi olan Japon Bakan görevini bıraktı
İsrail'den Rusya ve Ukrayna'yı küstürmeyecek karar
İsrail'den Rusya ve Ukrayna'yı küstürmeyecek karar
Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması! Kremlin: Türkiye farklı bir pozisyon alıyor
Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması! Kremlin: Türkiye farklı bir pozisyon alıyor