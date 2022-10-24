Kış akşamlarına yakışır sütlü mantar çorbası tarifi

Kış günlerinde en çok tüketilen yiyecekler arasında çorbalar yer alıyor. Farklı çeşitlerde yapılan çorbalar hem sıcacık olması hem de içine giren malzemelerle sağlık deposu oluyor. Mantar çorbasında da iri çekilmiş karabiber tanelerinin aroması mantarla buluştuğunda ortaya muhteşem bir tat çıkıyor.

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Özellikle kış günlerinde çorba içmeden doymayan ısınamayan bir millet olarak çorbaları çok severiz. En sevilen çorbalar arasında kremalı mantar çorbası yer alıyor. Ancak kremalı çorbalar ağır gelebiliyor. Bu tarif sütle yapılıyor. Eğer un ile tereyağını kavururken topaklanma olduysa, blender yardımı ile pürüzsüz bir kıvama getirebilirsiniz.

Malzemeler

300 gram mantar

1 adet soğan

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı un

1 su bardağı süt

2,5 su bardağı su

1/2 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı iri çekilmiş karabiber

Yapılışı

Öncelikle mantarları ince ince kesin.

Yağsız tencerede mantarlar suyunu salıp çekene kadar pişirin. Soğanları küp küp doğrayın, yağınızı da tencereye ekleyip mantar ve soğanı kavurun.

Unu da ilave edin ve mis gibi un kokusu çıkana kadar. Yaklaşık bir litre kaynamış suyu ekleyin ve durmadan karıştırın. Göz göz kaynamaya başlayınca sütü ilave ederek altını iyice kısın.

Baharatları bu aşamada ekleyebilirsiniz.

İşte mantar çorbasının yapımı bu kadar kolay.

Çorba yapmanın püf noktaları

Çorbayı yaptığınız tencere çok önemlidir. Tencere doğru değilse lezzetli bir çorba elde etmeniz zor olacaktır. Çünkü seçtiğiniz tencere hem çorbanın rengine, kıvamına, lezzetine, tadına tuzuna etki eder. Bakır ya da çelik tencerelerde pişen çorbaların daha lezzetli olduğunu görebilirsiniz. Diğer önemli bir noktaysa çorbayı karıştırırken mutlaka tahta kaşık kullanmak. Ağır ateşte tahta kaşıkla yavaş yavaş karıştırdığınız çorbalar daha lezzetli olur.

Nasıl tuzlu çorbayı kurtarmanın yolu varsa fazla yağlı olmuş ve misafir önüne çıkaramayacağınızı düşündüğünüz çorbaları kurtarmanın da pratik bir yolu var. İri bir marul yaprağını tencerenin içine bırakın, yağı emmesini bekleyin ve tencereden alın.