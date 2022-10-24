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Üç kaşık tatlısı tarifi Boşnakların efsane tatlısı!

Üç kaşık tatlısı tarifi Boşnakların efsane tatlısı!

Pratik, kolay, oldukça da lezzetli olan üç kaşık tatlısı tarifi yemek sonrası için ideal bir tatlı. Yapılışıyla sizi yormayacak, yumuşacık keki, üzerinde sütlü şerbetiyle efsane bir Boşnak tatlısı. Peki üç kaşık tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte üç kaşık tatlısı için gerekli malzemeler ve hazırlanışı...

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Boşnak mutfağının özellikle tatlıları Türk damak tadına hitap ediyor. Trileçenin yeni rakibi olacak bir tatlı tarifi hazırladık bugün internethaber.com okurları için. Sadece kekini hazırlayıp üzerine de sütlü şerbetini ekleyeceğiniz, tadı efsane, lezzeti şahane bu tarife çocuklarınız ve misafirler bayılacak. Trileçeye benzer alternatif bir sütlü tatlı tarifi olan 3 kaşık tatlısının ismi malzemelerinin ölçüsünden geliyor. Hemen her malzemesinden 3’er ölçü kullanılan 3 kaşık tatlısı tarifini denemelisiniz. Peki üç kaşık tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte lezzetiyle büyüleyen üç kaşık tatlısının yapılışı...

3 Kaşık tatlısı malzemeleri

3 adet yumurta
3 yemek kaşığı un
3 yemek kaşığı süt
3 yemek kaşığı irmik
3 yemek kaşığı şeker
3 yemek kaşığı sıvı yağ
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu

Şerbeti için:

2,5 su bardağı süt
6 yemek kaşığı şeker

Üzeri için:

Hindistan cevizi

3 kaşık tatlısı püf noktası

Şerbeti kaynatmadan, sütle şekeri karıştırarak hazırlayacağınız tatlı çeşitlerdendir. Sütün çok soğuk olmaması şekerin daha kolay erimesini sağlar.
Tatlınızı borcam yerine fırın tepsisinde yapmak isterseniz küçük boy yuvarlak tepsi seçebilirsiniz.

3 kaşık tatlısı tarifi nasıl yapılır?

Yumurta ve şekeri derin bir karıştırma kabına alın.

Şeker tamamen eriyene, yumurtalar iyice köpürene kadar çırpın.

Daha sonra kabın içine önce sıvı yağı ve sütü daha sonra sırasıyla irmik, un, vanilya ve kabartma tozunu ilave ederek çırpmaya devam edin.

Karışımı yağlanmış ısıya dayanıklı bir cam kabın içine döküp yayın.

Karışımınızın kıvamı kek hamurundan biraz daha akışkan olacaktır.

Önceden 160 derece ısıttığınız fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Tatlınız piştikten sonra 5-10 dakika dinlendirin.

Bu arada şerbetini hazırlayın.

Başka bir kapta süt ve şekeri güzelce karıştırın.

Şeker tamamen eridikten sonra şerbetiniz hazır.

Ilınan tatlıyı dilimleyin.

Üzerine hazırladığınız şerbeti dökün ve oda sıcaklığına gelmesi için serin bir yere alın.

Oda sıcaklığındaki tatlınızı en az 2 saat dinlenmek üzere buzdolabına kaldırın.

Üzerine Hindistan cevizi serpiştirip hemen soğuk servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

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