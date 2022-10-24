Gyoza Çin mantısı tarifi farklı bir lezzet arıyorsanız...

Uzak doğu mutfağından gyoza tarifini bugün sizler için seçtik. Asya mutfağında mantıya benzer tarifleri bulmak mümkün. Eğer siz de dünya mutfağından tatları merak edenlerdenseniz bu tarifimiz sizin için bir fırsat! Evde gyoza tarifini deneyebilirsiniz. Tadına bayılacağınız gyoza tarifi haberimizin devamında...

Abone ol

Yumuşacık hamuru, içindeki enfes kıyması ve üzerinde yoğurtlu salçalı sosuyla mantıyı kim sevmez ki? Siz de mantı türlerinin hepsine bayılırım diyorsanız gyoza tarifine mest olacağınız kesin! Çin mutfağının en lezzetli yemeklerinden mantıya benzeyen bu tarifi çok seveceksiniz. Misafirleriniz ve sevdikleriniz için iyi bir akşam yemeği alternatifi olacak gyoza Çin mantısı tarifini paylaşıyoruz. Şimdiden afiyetler olsun!

Gyoza Çin mantısı malzemeleri

Hamuru için:

3 su bardağı un

1,5 su bardağı sıcak su

İç harcı için:

250 gram yağlı dana kıyma

3 dal taze soğan

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı taze zencefil

2 yemek kaşığı doğranmış lahana turşusu

5 dilim havuç turşusu

3 yemek kaşığı soya sosu

Pişirmek için:

4 yemek kaşığı sıvı yağ

Yarım çay bardağı sıcak su

Sosu için:

1 yemek kaşığı susam yağı

2 yemek kaşığı kavrulmuş susam

1 çay kaşığı pul biber

Yarım çay kaşığı limon suyu

5 yemek kaşığı soya sosu

Gyoza Çin Mantısı tarifi nasıl yapılır?

Öncelikle un ve sıcak suyu yoğurma kabında karıştırın.

Ilıyana kadar dinlendirdiğiniz karışımı toparlanıp dışı parlak bir hal alana kadar yoğurun.

Üzerini nemli bir bezle örttüğünüz hamuru 40 dakika dinlendirin.

Bu arada diğer yandan iç harcı için olan tüm malzemeleri fare dişi doğrayın.

Sonrasında malzemeleri kıymaya ekleyip karıştırın.

Soya sosunu da ekleyin ve harmanlayın. Gerekirse biraz soğuk su ekleyip harcı akışkanlaştırabilirsiniz.

Hamuru yufka inceliğinde açıp bir kalıp yardımıyla yuvarlak yuvarlak kesin.

Yuvarlakların kenarlarını oklava yardımıyla biraz daha inceltip ortalarına kıymalı harcı koyun ve kenarlarına hafif su sürüp kendi üzerine katlayarak kapatın.

Ardından yapışmaz, derin ve kapaklı bir tavada yağı ısıtıp mantıları tabanları aşağı gelecek şekilde tavaya yerleştirin.

Kapağını kapatıp hamurları kızarmaya bırakın.

Mantıların üzerine sıcak suyu da ekleyip çekene kadar pişirin.

Sos malzemelerini havanda ezip karıştırın ve bir kaseye alın.

Servis yaparken hem mantıların üzerine hem de sosa ince kıyılmış taze soğan ilave edebilirsiniz.

Afiyet olsun...