Bu lezzet sağlık deposunun sözlük karşılığı! Soğan turşusu tarifi!

Turşular, özellikle kış aylarında yemeklerin yanında yemesi ayrı bir lezzet olan tariflerin başında geliyor. Farklı bir aroma katması için salata tariflerinize ekleyebileceğiniz soğan turşusunu kavanoz kavanoz yapıp saklayabilirsiniz. İşte nefis soğan turşusu tarifi için gerekli malzemeler ve yapılışı...

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Kışın afiyetle tüketmek için birçoğumuzun evinde bol bol turşu ve konservenin yapılıyor. Turşu için en fazla tercih edilenlerden biri ise şu sıralar soğan turşusu. Soğan turşusu faydaları ile aynı zamanda kış aylarında bağışıklığınızı da güçlendiriyor ve hastalıklara karşı direnç sağlıyor. Özellikle kuru fasulye ve nohut yemekleriyle pilavın yanına çok yakışan mor soğan turşusu şahane bir lezzet. Siz de soğan turşusunu daha önce denemediyseniz ve nasıl yapılır merak ediyorsanız tarifimize bir göz atın...

Soğan turşusu için malzemeler

4 adet mor soğan

Yarım tatlı kaşığı sumak

2 tatlı kaşığı kaya tuzu

3 tatlı kaşığı şeker

1 çay kaşığı limon tuzu

Elma sirkesi (Ortalama 1-1, 5 su bardağı kadar, kavanoz tamamen sirke ile dolacak)

Soğan turşusu tarifi nasıl yapılır?

İlk olarak soğanları incecik halkalar halinde kesmekle başlayalım.

Sonrasında yarım kiloluk kavanoz içine bastırarak yerleştirin

Üzerine; sumak, kaya tuzu, şeker ve limon tuzunu koyup kavanozu tamamen elma sirkesi ile doldurun, ardından ağzını sıkıca kapatın.

Şeker oranının fazla olmaması gerekir, aynı zamanda tuz miktarından fazla olmalı

Turşunuz hazır, ertesi gün yemeye başlayabilirsiniz.

Afiyet olsun…

Mor Soğanın Faydaları Nelerdir?

İltihaplara iyi gelir,

Bağışıklık sistemini güçlendirir,

Antibakteriyel etkisi ise araştırmalar sonucu kanıtlandı, Soğan tüketimi vücuttaki bazı bakterileri öldürüyor,

Ağız içindeki bakterileri de azalttığı tespit edildi,

Soğan veya allium familyasına tabi sarımsak kanser riskini azaltan faydaları ile de biliniyor,

Araştırmalar soğan tüketenlerin kolon, boğaz, prostat ve yumurtalık kanserlerine yakalanma risklerinin az olduğu gösteriyor,

Kırmızı soğan, peribiyotik görevi gören fruktooligosakkaritleri içerir. Kalın bağırsaktaki sağlıklı bakterileri besler.

Diyabet, kolon kanseri ve depresyona iyi gelir,

Soğanın bir diğer faydası da kemik sağlığına iyi gelmesidir,

Mor soğan osteoporozun önlenmesine yardımcı olur,

İnsan üzerinde yapılan araştırmalarda düzenli soğan tüketen kadınların kemik yoğunluğunun daha yüksek olduğunu tespit ettiler,

Trigliseridleri ve kolestrol düşüren mor soğan bu sayede kalp sağılığına iyi gelen faydaları da içinde barındırır,

Kırmızı soğan içerdiği antosiyaninler sayesinde birçok hastalığa karşı da korur,

Yüksek kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur.

Arpacık soğan tüketimi cinsel gücü artırıcı etkiye sahiptir, bazı kişilerde erken boşalma sorununun da öne geçtiği bilinmektedir.