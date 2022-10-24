BIST 3.978
DOLAR 18,60
EURO 18,36
ALTIN 986,00
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk İran'ın Dünya Kupası'ndan çıkarılmasını istedi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk İran'ın Dünya Kupası'ndan çıkarılmasını istedi

Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk Futbol Kulübü, Rusya'nın askeri müdahalesine destek verdiği iddiasıyla İran'ın 2022 FIFA Dünya Kupası'ndan çıkarılması çağrısında bulundu.

Abone ol

Kulübün sosyal medya hesabından açıklama yapan Shakhtar Donetsk CEO'su Sergei Palkin, "İran'ın Ukraynalılara yönelik saldırılara doğrudan katılımı nedeniyle Dünya Kupası'na katılımının derhal yasaklanması için FIFA'ya ve tüm uluslararası topluma çağrıda bulunuyoruz. Ukrayna Dünya Kupası'nda olmalı. İran'ın orada yeri yok." ifadelerini kullandı.

Palkin, "İran, milli takımlarının Dünya Kupası'nda oynamasını izleyerek eğlenirken, Ukraynalılar İran insansız hava araçları ve İran füzeleri tarafından öldürülecek. Bu tür yaklaşık 250 insansız hava aracı, Ukrayna'nın şehirlerine saldırdı." açıklamasını yaptı.

Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım'da Katar-Ekvador maçıyla başlayacak. Katar, Orta Doğu'da Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ilk Arap ülkesi olacak.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Karıncaları daha önce hiç bu kadar yakından görmediniz bu fotoğraf viral oldu
Foto Galeri Karıncaları daha önce hiç bu kadar yakından görmediniz bu fotoğraf viral oldu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak oldu öyle bir serveti var ki aslen de İngiliz değil
İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak oldu öyle bir serveti var ki aslen de İngiliz değil
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Toroslarda 40 yıldır bal üreterek 7 çocuk yetiştirdi
Toroslarda 40 yıldır bal üreterek 7 çocuk yetiştirdi
Gyoza Çin mantısı tarifi farklı bir lezzet arıyorsanız...
Gyoza Çin mantısı tarifi farklı bir lezzet arıyorsanız...
Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kış akşamlarına yakışır sütlü mantar çorbası tarifi
Kış akşamlarına yakışır sütlü mantar çorbası tarifi
İstanbulspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz istifa etti
İstanbulspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz istifa etti
Üç kaşık tatlısı tarifi Boşnakların efsane tatlısı!
Üç kaşık tatlısı tarifi Boşnakların efsane tatlısı!
Döviz bozduran kişiye kuyumcu fazladan 60 bin 600 lira verdi
Döviz bozduran kişiye kuyumcu fazladan 60 bin 600 lira verdi
Tugay Kerimoğlu taraftarlara isyan etti! Ben yalakalık yapmam
Tugay Kerimoğlu taraftarlara isyan etti! Ben yalakalık yapmam
Tokat sarması tarifi parmaklarınızı yedirtecek bir tat!
Tokat sarması tarifi parmaklarınızı yedirtecek bir tat!
Polisi şehit eden saldırganların, Recep Esvet cinayetinden arandıkları ortaya çıktı
Polisi şehit eden saldırganların, Recep Esvet cinayetinden arandıkları ortaya çıktı