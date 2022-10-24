BIST 3.978
DOLAR 18,60
EURO 18,36
ALTIN 986,00
HABER /  DÜNYA

Azerbaycan Rusya'ya nota verdi Rus Devlet televizyonu çizgiyi aştı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Azerbaycan Rusya'ya nota verdi Rus Devlet televizyonu çizgiyi aştı

Azerbaycan, Rusya devlet televizyonunda Azerbaycan karşıtı yayın yapılması nedeniyle Rusya'ya nota verdi.

Abone ol

Azerbaycan'ın Moskova Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, 20-21 Ekim'de 1. Kanal'da yayımlanan "Büyük Oyun" isimli programda Rus siyasetbilimciler ve Ermeni kökenli uzmanlarca Azerbaycan aleyhine yapılan konuşmalar ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün sorgulanması nedeniyle Büyükelçilikten, Rusya Dışişleri Bakanlığına nota verildiği bildirildi.

Notada, programın konuklarının Ermenistan'daki intikam yanlısı güçleri geçmişte kalan çatışmayı yeniden canlandırmaları için kışkırttıkları ve ayrılıkçılığı destekleyerek iki millet arasında düşmanlık tohumları ektikleri kaydedildi.

Programda yaşananların, Rusya ile Azerbaycan arasında imzalanan 22 Şubat 2022 tarihli müttefiklik faaliyetlerine ilişkin anlaşmaya aykırı olduğu belirtilen notada, Rusya'dan basın mensuplarının provokatif eylemlerinin durdurulması ve gelecekte tekrarlanmaması için acil önlemler alınması istendi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk İran'ın Dünya Kupası'ndan çıkarılmasını istedi
Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk İran'ın Dünya Kupası'ndan çıkarılmasını istedi
Şansa İnanmayın, Şansı Kendiniz Yaratın
Şansa İnanmayın, Şansı Kendiniz Yaratın
İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak oldu öyle bir serveti var ki aslen de İngiliz değil
İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak oldu öyle bir serveti var ki aslen de İngiliz değil
Toroslarda 40 yıldır bal üreterek 7 çocuk yetiştirdi
Toroslarda 40 yıldır bal üreterek 7 çocuk yetiştirdi
Gyoza Çin mantısı tarifi farklı bir lezzet arıyorsanız...
Gyoza Çin mantısı tarifi farklı bir lezzet arıyorsanız...
Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kış akşamlarına yakışır sütlü mantar çorbası tarifi
Kış akşamlarına yakışır sütlü mantar çorbası tarifi
İstanbulspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz istifa etti
İstanbulspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz istifa etti
Üç kaşık tatlısı tarifi Boşnakların efsane tatlısı!
Üç kaşık tatlısı tarifi Boşnakların efsane tatlısı!
Döviz bozduran kişiye kuyumcu fazladan 60 bin 600 lira verdi
Döviz bozduran kişiye kuyumcu fazladan 60 bin 600 lira verdi
Tugay Kerimoğlu taraftarlara isyan etti! Ben yalakalık yapmam
Tugay Kerimoğlu taraftarlara isyan etti! Ben yalakalık yapmam
Tokat sarması tarifi parmaklarınızı yedirtecek bir tat!
Tokat sarması tarifi parmaklarınızı yedirtecek bir tat!