Güneş tutulması saat 12.40'ta İstanbul kısmen görecek! 25 Ekim'de deprem mi olacak güneş tutulması kehaneti

Güneş tutulması 25 Ekim 2022 salı günü saat 12.40'ta başlayacak ve 15:05’e kadar sürecek. Güneş tutulması İstanbul'dan kısmen görülecek. Deprem uzmanları güneş tutulması fay hattını tetikleyebilir derken, astrologlardan da ürküten kehanetler geldi.

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25 Ekim 2022 salı günü Akrep burcundaki güneş tutulması İstanbul'da kısmı olarak görülebilecek. Güneş tutulması en net Avrupa, Güney ve Batı Asya ile Kuzey ve Doğu Afrika ile Atlantikten izlenecek. Güneş tutulması Türkiye saatiyle 12.40'ta başlayacak ve 15:05’e kadar sürecek. Tutulma sırasında Güneş'in yaklaşık yüzde 50'si, Ay tarafından örtülecek. Çok önemli olarak nitelenen bu güneş tutulmasından 2 hafta sonra bir tutulma daha var. Bu kez 8 Kasım 2022'de ay tutulması gerçekleşecek.

25 Ekim'de deprem mi olacak?

Bu güneş tutulması 17 Ağustos 1999 depreminde gerçekleşen güneş tutulmasına benzetiliyor. 17 Ağustos depremiden 6 gün önce gerçekleşen güneş tutulmasının fay hatlarını tetiklemiş olduğu söylenmişti. 25 Ekim salı günü gerçekleşecek güneş tutulmasının da fay hatları üzerinde etkili olabileceği bunun da olası İstanbul depremini tetikleyebileceği söylentisi var. Deprem uzmanı Naci Görür, fay hatlarını etkileyebilir demişti. Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise deprem ile tutulmalar arasında direkt bir ilişki olmadığını söyledi. Peki güneş tutulmasına büyük önem veren astrologlar ne diyor. Ünlü astrolog Dinçer Güner "Akrep yer altı ile ilgili her türlü konuyu sembolize eder. Bu tutulma süreci önemli depremleri tetikleyebilir" iddiasında bulundu. İşte Dinçer Güner'in güneş tutulmasına ilişkin kehanetleri:

Bu güneş tutulması neden önemli?

-Arkadaslar tutulma haftasındayız Tutulma haftaları oluşan olayları yönetmek çok kolay olmayabilir. Hele bir de akrep tutulması... Ya hep ya hiç temalı bir tutulma... Yönetemeyeceğiniz mücadeleler içine girmeyin, Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmayın! Tutulmaların etki süreleri yeni ay ev dolunay gibi ortalama 10 günlük değil aylar sürebilir bazen. 25 Ekimde Akrep burcunun 2. Derecesinde Venüs’ün başrollerini oynayacağı bir Güneş Tutulması bekliyor bizi. Tutulmada miaplacidus sabit yıldızı etkin olacak. Kadınlarla ilgili büyük krizler, cinsellikle ilgili büyük krizler ve olaylar, cinsel taciz-tecavüz konusuyla ilgili önemli olaylar meydana gelebilir.

Önemli kadın sanatçılar ölebilir

-Kadınlarla ilgili büyük krizler, cinsellikle ilgili büyük krizler ve olaylar, cinsel taciz-tecavüz konusuyla ilgili önemli olaylar meydana gelebilir. Büyük ve önemli kadın sanatçıların vefatları söz konusu olabilir.

Altın fiyatları tarihi şok yaşatabilir

-Altında tarihi kırılmalar meydana gelebilir. Bir yatırım tavsiyesi elbette değil. Sadece altın meselesini belli ki çok konuşacağız. Gizli aşk ilişkileri ortaya çıkabilir. Diplomatik kriz ya da büyük, elçilerle ilgili sorunlar meydana gelebilir.

Gizli sırlar ifşa olabilir

-Akrep yer altı ile ilgili her türlü konuyu sembolize eder. Bu tutulma süreci önemli depremleri tetikleyebilir. Ya da gizlilik ve sır içinde yürütülmesi hedeflenen ama ortaya çıkan durumlara da işaret edebilir. İfşa olayları meydana gelebilir ve bu ifşalar özel hayatı ilgilendiren durumlar olabilir. Bunun yanı sıra dünyada inançlar ya da dini konularda huzursuzluklar meydana gelebilir. Tutulmada miaplasidus yıldızı etkin olacak. Bu yıldız denizler, gemiler, gemi çalışanları ile ilgili bir yıldızdır. Denizlerde ortaya çıkabilecek krizler, sorunlar, kazalar söz konusu olabilir.

Güneş tutulması Türkiye'yi nasıl etkileyecek

-Türkiye astroloji haritasında hem 5.evde hem de Güneş’in tam üstünde meydana gelecek. Güneş; otorite konumdaki liderler, başkanları temsil eder. Ülkemizde sanat konusunda önemli başarılar, ödüller gelebilir. Yalnız kadınlarla ilgili krizleri de beraberinde getirebilir. Kadın kimliği, kadının toplumdaki yeri, kadınlarla ilgili toplumu rahatsız edecek durumlar meydana gelebilir.

-Türkiye’nin ilerletişmiş haritasında 2. Evde yer alan Satürn’ün tam üstünde meydana gelecek. Ekonomik ciddi streslere, kısıtlanmalara, kurallara, yeniden önemli yapılanmalara, vergi konusunda yapılanmalara işaret edebilir. Tutulmanın Ankara’ya göre çıkartılan haritasında ise; Tutulma anında gökyüzünde Oğlak burcu yükselmekte. Oğlak burcu; hükümetler, kurallar, ekonomi, inşaat sektörü, askeri konular, komutanlar, yargıçlar, kural koyan kişiler, tarihi eserler, tarihi yerler, yaşlılar, sembolize eder. Ülkenin gündeminde bu anahtar kelimelerin tutulma süresince önemli rol oynayacağına işaret etmekte. Oğlak burcunun yönetici gezegeni Satürn ise 1. Evde ve Kova burcunda yer almakta. Satürn düzenlemek ve yapılandırmak, kural koymak ve sınırlar belirlemek demek. Hem toplum nezdinde hem ekonomik düzlemde hem de savunma anlamında yeni düzenlemelerin yapılabileceğine işaret edebilir