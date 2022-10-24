Berfu Yenenler, Ezel dizisinin repliği ile paylaştı! Psikopat Eren'i görenler gözlerine inanamadı!

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, sosyal medyada eğlenceli reels videoları ile tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Daha önce takipçilerinden gelen "Hiç memen yok" yorumlarına dayanamayan ünlü isim çektiği tepki videosu ile sosyal medyayı sallamıştı. Yenenler bu kez de oğlu Kuzey ile kamera karşısına geçti ve Ezel dizisinin psikopat Eren'i Yağız Atakan Savaş'ın unutulmaz repliğini videosuna montajladı. Paylaşım sonrası Savaş'ın son halini görenler şaştı kaldı.

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Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan ve yaptığı paylaşımlarla büyük bir beğeni kazanarak adeta fenomen olan Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak oğlu Kuzey ile kamera karşısına geçen ünlü isim videonun sonuna Ezel dizisinde canlandırdığı psikopat Eren karakteriyle hafızalara kazınan Yağız Atakan Savaş'ın o unutulmaz repliğini montajda koydu. Kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alan paylaşım sonrası yakışıklı oyuncu Savaş'ın son halini görenler gözlerine inanamadı.

'Meme' videosu da sosyal medyayı sallamıştı

1.7 milyon takipçisi bulanan Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla adından sıklıkla söz ettiren Berfu Yenenler, takipçilerinden gelen yorumları ifşa ederek, çektiği video ile sosyal medyayı geçtiğimiz haftalarda sallamıştı. Siyah elbisesi ile çekildiği pozu paylaşan Yenenler, takipçilerinden gelen "Kocanın memesi senden daha büyük", "Hiç memen yok", Çocukları eser emzirmiş", "Kız senin de memen yokmuş" yorumlarına dayanamayıp, o yorumları ifşalayarak kamera karşısına geçmiş ve sıradışı bir video ile tepki göstermişti.

"Ben de diyodum neyim eksik buldum çok şükür"

Paylaşımının altına ve mesaj kutusuna gelen "Memen yok" yorumlarının ardından Berfu Yenenler, bu mesajları derleyerek "Sosyal medyanın hayatımızdaki etkileri" adı verdiği bir videoda göğüslerine yastık koymuştu. Gelen yorumlara sıradışı ve eğlenceli bir video ile tepki veren ünlü isim paylaşımının altında, "Ben de diyordum neyim eksik buldum çok şükür" notunu düşmüş ve video kısa sürede sosyal medyada viral olmuştu.

Ezel dizisinin psikopat Eren'ini görenler şaştı kaldı



Yayınlandığı döneme damga vuran ve teleziyon tarihinin en çok sevilen işleri arasında adını yazdırmaya başaran Ezel dizisinin psikopat Eren'ini görenler şaştı kaldı.

Berfu Yenenler'in oğlu ile çektiği video paylaşımının ardından Kenan İmirzalioğlu, Cansu Dere, Tuncel Kurtiz, Haluk Bilginer, Barış Falay, Sarp Akkaya, Sedef Avcı, Bade İşçil gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizide "Ben dünyanın en çabuk adam olan adamıyım" repliği ile hafızalara kazınan Eren karakteri canlandıran Yağız Atakan Savaş'ın son hali merak konusu oldu.

Oğlu Kuzey ile kamera karşısına geçen ünlü isim ona sorular sordu. Yenenler'in eğlenceli videosunun sonuna eklediği Ezel dizisinin psikopat Eren'i tüm dikkatleri üzerine çekerken, tescilli güzel paylaşımının altına

"Dünyanin en çabuk adam olan adamı Kuzey Bey sorularınızı cevaplıyor. Buyrun" notunu düştü.

Son hali herkesi şoke etti!



Ezel dizisinde canlandırdığı Eren karakteriyle adını tüm Türkiye'ye duyurmayı başaran Yağız Atakan Savaş, son haliyle herkesi şaşırttı. Diziden sonra adeta bambaşka birisi haline gelen başarılı oyuncu, yakışıklılığıyla göz doldurdu.

Yağız Atakan Savaş, oyunculuğa reklam filmleriyle başladı. Hatırla Sevgili ve Karayılan dizilerinde oynadı.

2008'de Ulak filminde Ferhat karakterini canlandırdı. Ardından da Ezel dizisinde Eren karakterini canlandırdı.

2016 yapımı Ankara Yazı: Veda Mektubu filminde Ertan rolünü üstlendi.

İşte Ezel'in Eren'i Yağız Atakan Savaş'ın son hali...