Aleyna Tilki hemşire kıyafetiyle kamera karşısına geçti! Sosyal medya yıkıldı: "Böyle hemşire oldu da biz mi..."

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlülerin başında gelen Aleyna Tilki paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi devam ediyor. Tanırım İntiharı isimli yeni şarkısının klibi için kamera karşısına geçen ünlü isim hemşire kıyafetiyle verdiği pozla parçanın çıkış tarihi duyurdu. Kısa sürede beğeni alan Aleyna'nın yatak pozu ise takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

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Son dönemin en çok konuşulan ismi olmayı başaran ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, yaptığı açıklamalarının yanısıra sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Yeni klibi 'Tanırım İntiharı' ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan 22 yaşındaki ünlü şarkıcı parçasının çıkış tarihini de klipte giydiği hemşire kıyafetiyle Instagram hesabından duyurdu.

Aleyna Tilki şarkısının çıkış tarihini duyurdu

Aleyna Tilki, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarına müjdeyi verdi. Tilki, 28 Ekim Cuma günü çıkacak olan yeni şarkısı ‘Tanırım İntiharı’ klibinden ilk karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Tilki "Uzun zaman sonra ilk Türkçe şarkım ‘Tanırım İntiharı’ 5 gün sonra yayında" notunu düştü.

Hemşire kıyafetli pozu olay oldu

Son olarak taksicilere isyan ettiği paylaşımla gündeme gelen Aleyna Tilki, yeni şarkısının çıkış tarihini duyurduğu paylaşım ile Instagram'ı sallamayı başardı. Tanırım İntiharı şarkısının klibi için kameralar karşısına geçen ünlü isim yaptığı paylaşımda hasta odasında, hemşire kıyafeti ile çekildiği fotoğraf karesini kullandı. "Uzun zaman sonra ilk Türkçe şarkım" diyerek müjdeyi duyuran paylaşım kısa sürede binlerce beğeni alırken, Tilki'nin takipçileri ise adeta yorum yağmuruna tuttular.

"Böyle hemşire oldu da biz mi serum yemekten kaçtık?"

Hemşeri kıyafeti ile sosyal medyayı sallayan Aleyna Tilki'nin pozununu altına hayranları "Böyle hemşire oldu da biz mi serum yemekten kaçtık?", "Hemşire hanım beni muayene eder misin?", "Böyle bir şey olabilir mi ya?", "Ben hasta oluyorum arkadaşlar" gibi yorumlarda bulundular.

İşte Aleyna Tilki'nin Instagram'ı sallayan o fotoğraf karesi;

Tilki'den Taksici isyanı: "Hayatımın hatası..."

Her paylaşımı ayrı bir olay olan Aleyna Tilki geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda taksicilere tepki göstermişti. Ünlü şarkıcı kısa sürede gündem olan o paylaşımında taksi kullanmanın hayatının hatası olarak nitelendirmişti ve “Taksicilerin büyük bir bölümüne yazıklar olsun. Hayatımın hatası taksi kullanmak bu saatten sonra. Arkadaşlar imkanınız ve aklınız varsa taksi kullanmayın metro kullanın daha insani” ifadelerini kullanmıştı.