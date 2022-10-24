Meme kanseri tarihe karışıyor! Sadece 20 damlası sizi kanserden koruyacak!

Kanseri diğer kanser türleri gibi oldukça illet bir hastalık. Kadınlarda göğsün alınmasına kadar ilerleyen bu zorlu süreç ile ilgili Dr. Ender Saraç oldukça önemli açıklamalarda bulundu. İşe meme kanserinin tarihe karışmasını sağlayacak doğal bileşen...

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Meme kanseri kadınların en çok korktuğu hastalıkların başında geliyor. Yaptığı bir çok açıklamayla dikkatleri üzerine çeken Dr. Ender Saraç, meme kanserinin beslenmeyle ilişkisi ve propolisin faydaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Dünya genelinde ikinci sırada yer alan meme kanserinin, kadınlar arasında en sık görülen kanser türü olduğunu belirten Dr. Ender Saraç, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Aile öyküsünde meme kanseri varlığı başlıca risk faktörleri arasında yer alırken kötü beslenme alışkanlıklarından kaynaklanan obezite, yoğun alkol, sigara kullanımı, yetersiz fiziksel aktivite ve yoğun radyasyon maruziyeti gibi çevresel faktörler de meme kanseri riskini arttırabilir.

Bunun yanı sıra, adolesan dönemden yetişkinlik dönemine geçiş sürecinde kontrolsüz ağırlık kazanımının meme kanseri riskini arttırdığı da yapılan bilimsel çalışmalarda belirtilmiştir. Dolayısıyla, meme kanseri ile beslenme arasında önemli bir ilişki vardır.

Meme kanseri ve beslenme ilişkisi ile ilgili yapılan bilimsel çalışmalarda; yüksek yağ içeren, kızarmış, tütsülenmiş, tuzlanmış veya salamura yapılmış ya da doğrudan ateşte pişirilmiş besinlerin tüketilmemesi önerilmektedir. Yıllardır yapılan araştırmalar ile bazı besinlerin kanser riskini azaltıcı etkisi bulunmuştur"

"Kanserli bireylerde propolis kullanımı öneriliyor"

Bu besinlerin ilk sırasında immünomodülatör (bağışıklık düzenleyici) etkisi bulunan bir arı ürünü olan propolisin geldiğini vurgulayan Saraç, şu ifadeleri kullandı: "Özellikle endemik bitki örtüsü bakımından oldukça zengin olan Anadolu coğrafyasından elde edilen Anadolu propolisinin içeriğinde 15 farklı fenolik ve flavonoid bulunmaktadır.

Bu değerli bileşenler sayesinde, Anadolu propolisi kanser hücrelerinin sayısını azaltıcı yönde etki gösterirken sağlıklı dokuya hiçbir şekilde zarar vermez. Araştırmacılar da propolisin bu özelliğinden dolayı kanserli bireylerde düzenli olarak kullanımını önermektedir.

Yetişkinlerin yüzde 30 oranında saf Anadolu propolisi içeren bir özütten günde en az 20 damla, çocukların ise günde en az 10 damla kullanması tavsiye edilmektedir"

"Dengeli tabak modeli"

Bir başka açıklama da, Arı Ürünleri Uzmanı Gıda Yüksek Mühendisi Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı'dan geldi. Samancı, bütün kanser olgularıyla ve kanserden ölümlerde beslenmenin yakından ilişkisi olduğunu söyledi.

Kanserden korunmak için dengeli bir tabak modelinin ana unsurları olan sebze, meyve, proteinden zengin besinler, tam tahıllar ve sağlıklı yağlara günlük diyette mutlaka yer verilmesi gerektiğine dikkat çeken Samancı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Özellikle, sebze ve meyvelerde bulunan antioksidan etki gösteren A, C, E gibi vitaminler ve selenyum, çinko gibi mineraller serbest radikal oluşumunu engellediği gibi reaktif oksijen türlerini de baskılayarak kansere karşı koruyucu etki gösterirler"

Anadolu propolisi

Anadolu arı ürünlerinin zengin besin içeriği sayesinde bağışıklık sistemini düzenleyici etkisi olduğunun altını çizen Samancı, "Her gün Anadolu arı ürünlerinin beslenme örüntüsüne eklenmesi önerilmektedir.

Bu konu ile ilgili; 2012 yılında İstanbul Üniversitesi’nde yapılan çalışmada; kadınlarda yaygın olarak görülen meme kanseri hücrelerinde, in vitro koşullarda, hücre kültürü yöntemi kullanılarak, propolisin sitotoksik ve apoptotik (kanserli hücrelerin programlı ölümü) etkileri değerlendirilmiştir.

Çalışmada; farklı bölgelere (Arjantin, Çin, Türkiye)’ye ait 8 propolis ekstraktının meme kanseri hücresi üzerine etkileri incelenmiştir" sözleri ile açıklamalarını noktaladı.