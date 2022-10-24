Sindirim problemi yaşayanlar için altın öneriler! hem vitaminli hem faydalı

Özellikle çok sıvı yiyecek veya içecek tüketmediğimizde başımıza gelen sindirim problemleri, oldukça fazla can sıkıyor. Ancak hem faydalı hem de sindirim rahatsızlıklarınızı giderecek bazı besinler ile bu sorundan çok kısa sürede kurtulabilirsiniz.

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Sindirim problemleri bir çok kişinin hayatını kabusa çeviren sağlık sorunlarından biri. Ancak bu sağlık sorununu doğal yoldan kolay şekilde çözmenin bir çok yöntemi bulunuyor. Bunlardan birisi ise faydaları ile bilinen kuru meyveler.

Kuru meyvelerin zamanında ve ürün çok iken toplanmış meyvelerin suyunun uçurulması ile meydana getirildiğini belirten Uzman Diyetisyen Rengin Özbay, şu cümleleri kullandı:

“Özellikle kış aylarında tüketilen kuru meyvelerin faydaları saymakla bitmez. Lif açısından zengin olan kuru meyveler sindirim sisteminin de dostudur. Özellikle diyet yapanlar için vazgeçilmez bir ara öğün alternatifidir. Kış ayları için hazırlanan kayısı, erik, üzüm gibi meyve kurularına tropikal olan meyvelerden kivi, papaya, ananas gibi renkli renkli meyve kuruları da eklenmiştir. Kurutma işleminin yiyecekleri korumak için kullanılan en eski yöntemlerden biri olduğunu ve uzun süre dayanıklılığını koruyacağını ve içerdiği su miktarı düşük olduğundan yiyeceği bozacak mikroorganizmaların gelişip çoğalamamaktadır”

Uzman Diyetisyen Rengin Özbay, özellikle kış aylarında tüketilen kuru meyvelerin faydalarının saymakla bitmeyeceğini söyledi.

Kuru meyvelerin, yaş meyvenin içerdikleri yüzde 90 oranındaki suyun yüzde 10-20 oranlarına düşürülmesi ile elde edildiğini belirten Uzman Diyetisyen Rengin Özbay, “Bu işlem ile içlerindeki su oranı azalan sebze ve meyvelerin şeker oranları yükselir ve dayanıklılıkları artar. Kurutma işlemi sonrası C vitamini dışında bütün mineralleri korunur, kuru meyveler, vücudu yüksek antioksidan potansiyeller ile öncelikle serbest radikallere karşı korur” şeklinde konuştu.

Meyveler arasında ise kurutmaya en elverişli olanları elma, armut, vişne, erik, kayısı, üzüm ve dut tur, kivi, mango, muz, çilek, ananas olduğunu açıklayan Rengin Özbay, bu kurularının da çeşit çeşit faydaları bulunduğunu söyleyerek şu İfadeleri kullandı;

Armut kurusu

Armut kurusu vitamin bakımından çok zengindir. Böbreklerin düzenli çalışmasını sağlar. İdrarı bollaştırır. Böbrek kum ve taşlarının dökülmesine yardım eder. Yüksek tansiyonu düşürür. Kanı temizler bütün salgı bezlerinin normal çalışmasını sağlar. Kansızlığı giderir, kabızlığı önler. Sinirleri yatıştırır. Zihni yorgunluğu giderir. Susuzluğu keser. Tükürük ifrazatını artırır. Hamilelerin kusmalarını azaltır. Hazımsızlığı giderir. Şeker hastaları da yiyebilir. Midesi zayıf olan kişilerin kompostosunu içmeleri gerekir. Yemeklerden önce tüketilirse faydasını daha da fazla arttırır.

Erik kurusu

Akşamları özellikle şeker oranı düşük meyveler tüketmek gerekir. Bayanların kara erik kurusunu tüketmelerinde fayda var. Çünkü için de bol miktarda Kalsiyum ve D Vitamini bulunur. Bu nedenle tüketimi kemik sağlığının ciddi oranda korunması anlamına gelir. Bunun dışında kuru eriğin içerdiği zengin potasyum ve magnezyum mineralleri nedeniyle; tansiyon, karaciğer, kalp, böbrekler için faydası vardır. Güçlü antioksidanları ile kalp hastalıklarına yakalanma ve kriz riskini azaltıcı etkisi bulunmaktadır. Kan şekerini düşürür. Kansere karşı koruyucudur ve cildin yaşlanmasına engel olur.

Kivi kurusu

A ve C vitaminleri ile potasyum, kalsiyum, demir ve magnezyumdan çok zengindir. Besleyici değeri de çok yüksek tir. Yüksek lif içeriği bağırsak çalışmasında olumlu etki yaratarak sindirimi kolaylaştırır. Bu durumda kabızlığı önler. Kan basıncını dengeler, tansiyon ve kolesterolü düşürür. Bağışıklık sistemini güçlendirir, nezle ve soğuk algınlığına, kansızlık ve mide rahatsızlıklarına da iyi gelir. Ayrıca cildi güzelleştirmede oldukça etkilidir.