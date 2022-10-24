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Hatayspor - Beşiktaş - CANLI YAYIN

Hatayspor - Beşiktaş - CANLI YAYIN

Süper Lig'in 11. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'a konuk oluyor.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor'la deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Hatayspor 0-1 Beşiktaş - CANLI SKOR

Yeni Hatay Stadı'nda saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetiyor. Karşılaşma, beIN Sports'tan yayınlanıyor.

İlk 11'ler
Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet, Vranjes, Burak Öksüz, Samuel, Onur Ergün, Boudjemaa, Aabid, El Kaabi, Lobjanidze, Ze Luis

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip Talha, Montero, Masuaku, Salih, Souza, Alli, Muleka, Weghorst, N’Koudou

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