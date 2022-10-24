Weghorst rekor kırdı! Sezonun en erken golünü attı

Hatayspor deplasmanında 31. saniyede ağları havalandıran Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst, bu sezon Süper Lig'deki en erken golü attı.

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Beşiktaş forması giyen Wout Weghorst, Süper Lig'de bu sezon atılan en erken gole imza attı.

Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü, ligin 11. haftasında deplasmanda konuk oldukları Hatayspor maçının henüz 31. saniyesinde topu filelere gönderdi.

Weghorst'un bu golü Süper Lig'de bu sezon atılan en erken golü oldu.

Süper Lig tarihinin en erken golü Muhammet Demirden

Öte yandan Süper Lig tarihinin en erken golünü geçen sezon (2021-2022) Gaziantep FK forması giyen Muhammet Demir, Başakşehir'e atmıştı. Muhammet'in tarihe geçen golü henüz dokuzuncu saniyede gelmişti.