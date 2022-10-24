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Valerien Ismael: Beşiktaş'ta oynamanın ne olduğunu anlamalılar

Valerien Ismael: Beşiktaş'ta oynamanın ne olduğunu anlamalılar

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, "Yine söylüyorum, bazı oyuncuların Beşiktaş'ta oynamanın ne olduğunu anlaması gerekiyor." dedi.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, 2-1 kaybettikleri Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. 

Valerien Ismael'in açıklamaları şu şekilde:

"Şok edici bir durum yaşandı"

"Şok edici, beklemediğimiz bir durum yaşandı. Yine söylüyorum, bazı oyuncuların Beşiktaş'ta oynamanın ne olduğunu anlaması gerekiyor."

"Herkesin sorumluluk alması lazım"

"Bu kabul edilemez. İkinci yarıda elimizden geleni yapmadığımızı hissediyorum. Herkesin sorumluluk alması lazım, ben de kendime düşen sorumluluğu alıyorum. Futbolcunun görevi saha içidir. Saha içindeki performansın karşılığının, Beşiktaş'ta oynamak olduğunun farkına varılmalı."

"Bu maçı analiz edeceğiz"

"Şu anda bir sonraki maçtan ziyade önce bu maçı oturup izleyeceğiz. Bu maçı analiz edeceğiz."

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