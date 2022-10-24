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Giresunspor'da galibiyet hasreti 7 maça çıktı

Giresunspor'da galibiyet hasreti 7 maça çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Ankaragücü deplasmanda Giresunspor'la 1-1 berabere kaldı.

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Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Giresunspor sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Çotanak Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi. 

Ankaragücü'nün golünü 69. dakikada Jese penaltıdan kaydederken Giresunspor'un golü 85. dakikada Bajic'ten geldi. 

Bu sonucun ardından Ankaragücü puanını 8'e, Giresunspor da 9'a yükseltti. 

Gelecek hafta Ankaragücü sahasında Hatayspor'u konuk edecek. Giresunspor ise deplasmanda Başakşehir'le karşılaşacak. 

Giresunspor'da galibiyet hasreti 7 maça çıktı

Süper Lig'de en son Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Giresunspor geriye kalan maçlarda  sahadan 4 mağlubiyet ile 3 beraberlik alarak ayrıldı.

Süper Lig'de bu sezon toplam 10 maça çıkan Giresunspor, bu maçlarda sadece 2 galibiyet alabildi. Yeşil-beyazlı ekip diğer maçlarda ise 5 mağlubiyetle 3 beraberlik aldı.

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