Almanya'dan sürpriz Ukrayna hamlesi! Almanya Cumhurbaşkanı Kiev'de...

UKRAYNA'daki savaş şiddetlenerek devam ederken Almanya'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Almanya Cumhurbaşkanı Kiev'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.Abone ol
Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde. Savaş ülkenin doğu bölgelerinde can almaya devam ederken Almanya'dan dikkat çeken bir hamle geldi.
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e sürpriz bir ziyaret gerçekleşti. Uluslararası Haber ajansları bu gelişmeyi 'acil' kodu ile abonelerine geçti.
Alman basını Steinmeier'in Zelenski ile görüşeceğini yazdı.
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