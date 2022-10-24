'Bizi çekiçle dövüp, elektrikle işkence ettiler'! Ukraynalı esir kadınlar ağlayarak anlattı

Rusya ve Ukrayna arasında 28 Şubat’tan bu yana en büyük mahkum takaslarından biri geçtiğimiz hafta gerçekleştirildi. Savaşın iki tarafı arasında 218 esir takas edildi. Rusya tarafı 108 Ukraynalı kadını, Ukrayna tarafı aralarında sivillerinde bulunduğu 110 kişiyi serbest bıraktı. Geçen hafta serbest bırakılan Ukraynalı bir kadın asker, Rus esaretinde tutulduğu 6 ay boyunca elektrik şoku ve çekiçle işkence gördüğünü anlattı.