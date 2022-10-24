'Bizi çekiçle dövüp, elektrikle işkence ettiler'! Ukraynalı esir kadınlar ağlayarak anlattı
Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleştirilen esir takası kapsamında serbest bırakılan Ukraynalı kadınlar gördükleri işkenceleri anlattı. Ukraynalı bir kadın asker olan 26 yaşındaki Hanna O. adlı kadın, Rus esaretinde tutulduğu 6 ay boyunca elektrik şoku ve çekiçle işkence gördüğünü anlattı.
Rusya ve Ukrayna arasında 28 Şubat’tan bu yana en büyük mahkum takaslarından biri geçtiğimiz hafta gerçekleştirildi. Savaşın iki tarafı arasında 218 esir takas edildi. Rusya tarafı 108 Ukraynalı kadını, Ukrayna tarafı aralarında sivillerinde bulunduğu 110 kişiyi serbest bıraktı. Geçen hafta serbest bırakılan Ukraynalı bir kadın asker, Rus esaretinde tutulduğu 6 ay boyunca elektrik şoku ve çekiçle işkence gördüğünü anlattı.
Ukrayna ile Rusya arasındaki esir takası kapsamında 108 Ukraynalı kadın, Rusya tarafından serbest bırakılmıştı. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, serbest bırakılan kadınlardan 12'sinin sivil, geri kalanının ise askerlerden oluştuğunu belirtti.
Çekiç, kaynar su ve elektrikle işkence
Esir takası kapsamında Rusya'nın elinden kurtulan Ukraynalı kadınlar aile üyeleri bir araya gelmek için gittikleri Zaporijya'da Rus askerlerinden gördükleri işkenceleri anlattı. Rus askerlerinin kendilerini çekiçle dövdüğünü, üzerlerine kaynar su döktüklerini hatta elektrikle işkence gördüklerini anlatan kadınların söyledikleri şok etkisi yarattı.
Mariupol'daki Azovstal çelik fabrikasında sıkışıp kalan askerlerden biri olan, 36. Deniz Tugayı üyesi 26 yaşındaki Hanna altı ay dört gün boyunca Rusya'nın elinde esir kaldı.