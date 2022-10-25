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İzmir'de 14 yaşındaki çocuğu öldüren 17 yaşındaki çocuk tutuklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İzmir'de 14 yaşındaki çocuğu öldüren 17 yaşındaki çocuk tutuklandı

 İZMİR'den son gelen haber korkunç... Konak ilçesinde tartıştığı 14 yaşındaki çocuğu bıçakla öldüren 17 yaşındaki çocuk tutuklandı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheli İ.C'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Metruk bir binada Habib Askay (14) ile İ.C. (17) arasında tartışma çıkmış, İ.C, Askay'ı bıçakla yaralayıp olay yerinden kaçmıştı. Hastaneye kaldırılan Askay, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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