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Canan Karatay uyardı alkolden bile daha fazla zehirli ani kalp durmasına neden olabilir

Canan Karatay uyardı alkolden bile daha fazla zehirli ani kalp durmasına neden olabilir

Prof. Dr. Canan Karatay, ömür boyu sağlıklı kalmanın formüllerini vermeye devam ediyor. Karatay bu kez uzak durulması gerekenleri açıkladı. Enerji içeceklerinin alkolden bile daha fazla zehirli olduğunu söyleyen Karatay, enerji içeceklerinden neden uzak durulması gerektiğini anlattı.

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Sağlıklı beslenme önerileriyle gündemden düşmeyen Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Canan Karatay, yine kritik tavsiyeleriyle dikkat çekti.

Canan Karatay enerji içecekleri hakkında alkolden daha zararlı açıklamasında bulundu. Karatay, enerji içeceklerinin ani kalp durmasına da neden olacağını ifade etti.

Enerji içeceklerinin insan sağlığı için zehir olduğunu aktaran Karatay, "Enerji içecekleri insan sağlığı için zehirdir. Tüm enerji içeceklerinde bolca mısır şurubu şekeri vardır. Üstelik diğer kimyasal maddeler de cabasıdır. Bunlar bağışıklık sistemini mahveder, bağırsakların düzenini alt üst eder, beyin fonksiyonlarını bozar. Kısa süreli enerji verir ancak sonra insanı bitap düşürür. Birkaç saatliğine verdiği o sahte, geçici mutluluk ve enerji insanları bağımlı hale getirir” dedi.

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