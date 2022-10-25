Bakan Koca'dan tabancayla vurulan hemşirenin durumuna ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Karaman'da tabancayla vurulan hemşire Emine A'nın yoğun bakımda olduğunu ve hayati tehlikesinin devam ettiğini bildirdi.

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Bakan Koca, Karaman'da bir kişinin, hemşire Emine A'yı tabancayla yaraladığı olaya ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı.

Aile Sağlığı Merkezine gelen kişinin, kişisel nedenlerle hemşireyi tabancayla yaraladığını ve intihar girişiminde bulunduğunu ifade eden Koca, "İkisi de acilen ameliyata alındı. Halen yoğun bakımda olan hemşire arkadaşımızın hayati tehlikesi maalesef devam ediyor.

Kendisine acil şifa diliyorum. Sağlık kurumlarında işlenen şiddet suçlarına karşı adalete inancımız tam. Bir cana kasteden insanlığa kastetmiştir." ifadelerini kullandı.