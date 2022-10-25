Puf böreği tarifi kahvaltılara çok yakışacak mükemmel lezzet!

Kahvaltılarda, çay saatlerinde börek tüketmekten hemen hepimiz hoşlanıyoruz. Hafta sonu kahvaltılarınızda keyifle tüketeceğiniz puf böreği tarifini sizin için hazırladık. Yapılışı da çok kolay üstelik. Peki puf böreği nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte puf gibi kabaran enfes puf böreği tarifi...

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Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden olan börek tarifleri, sofralarımızda her daim baş köşesinde yer alıyor. Puf böreği de kahvaltılarınıza yakışacak türden bir hamur işi tarifi. Üzerinde bal ve reçelle harika bir uyum sağlayacak olan puf böreğini hemen yapmalısınız. İç harcını kendi zevklerinize göre hazırlayabileceğiniz puf böreğinin yapımı çok basit. Kısa sürede hazırlayacağınız bu eşsiz lezzete bayılacaksınız. Bu lezzeti özellikle çocuklarınız varsa onlar da severek yiyecek. Peki puf böreği nasıl yapılır? Puf böreği malzemeleri nelerdir? Püf noktaları neler? İşte nefis puf böreği tarifi için gerekli malzemeler ve hazırlanışı...

Puf böreği malzemeleri

2- 2.5 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karbonat

2 kaşık yoğurt

1 yumurta

İçi harcı için;

İç harcını dilediğiniz malzemelerden birini seçerek hazırlayabilirsiniz.

Çekirdekleri çıkarılmış zeytin

Peynir, maydanoz

Patates,

Soğanlı ve kıymalı harç

Kızartmak için;

Sıvı yağ

Puf böreği tarifi nasıl yapılır?

Hamur malzemelerini derin bir yoğurma kabına alın ve ele yağışmayacak bir hamur haline gelene kadar yoğurun.

Yoğurduktan sonra hamurun üzerini örterek 5 dakika kadar bekletin.

Ardından hamurdan cevizden biraz büyük parçalar alıp tezgahta merdane yardımı ile küçük ve çok ince olmayacak şekilde, çay tabağı büyüklüğünde açın.

Ortasına iç harcınızı koyun ve “D” şeklinde kapatın.

Kenarlarına çok iyi bastırarak kapatın veya ruletle kesin.

Hazırladığınız böreklerinizi kızdırılmış bol sıvı yağda kontrollü olarak iki tarafı da nar gibi kızarıncaya kadar pişirin.

Kızaran börekleri havlu kağıt serili servis tabağına alın ve sıcakken ikram edin.

Afiyet olsun…

Puf böreği püf noktaları neler?

Hazırladığınız hamuru; peynir, patates, kıyma veya ıspanak ile doldurabilirsiniz.

Hamurların kenarlarını özenle kapatın. Aksi takdirde kızartma esnasında açılacaktır.

Hamurların içini çok fazla doldurmayın. Bu sayede yırtılarak taşmasını önleyebilirsiniz.

Kızartmaya başlamadan önce hamurların üzerini örtün ve 15 dakika daha dinlendirin.

Kızartma işlemini tavada ve fritözde yapabilirsiniz. Kızarmış börekleri kağıt havluda süzün.