25 Ekim güneş tutulması müthişti 2027'ye kadar bir daha yok! Güneş tutulması kehanetleri ise ürküttü

Dünya bugün nefesini tuttu yılın son güneş tutulmasını izledi. Avrupa’nın çok sayıdaki ülkesinde parçalı Güneş tutulması yerel saatle 11.00'den itibaren gözlemlenmeye başlandı. Türkiye'de ise herkesin başı öğle saatlerinde gökyüzüne çevrildi. Güneş tutulması Türkiye saatiyle 15.05'te bitti.