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25 Ekim güneş tutulması müthişti 2027'ye kadar bir daha yok! Güneş tutulması kehanetleri ise ürküttü

İnternet Haber özel içerik
İnternet Haber özel içerik
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25 Ekim güneş tutulması müthişti 2027'ye kadar bir daha yok! Güneş tutulması kehanetleri ise ürküttü

25 Ekim 2022 Akrep burcundaki Güneş tutulması bugün gerçekleşti. Türkiye'den izlenebilecek bir sonraki parçalı tutulma, 2 Ağustos 2027'de gerçekleşecek. Güneş tutulmasının astrolojik haritası da çıkarıldı. Dinçer Güner bu tutulma deprem getirebilir ve cinsel hayatı etkileyebilir diyor.

25 Ekim güneş tutulması müthişti 2027'ye kadar bir daha yok! Güneş tutulması kehanetleri ise ürküttü
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25 Ekim güneş tutulması müthişti 2027'ye kadar bir daha yok! Güneş tutulması kehanetleri ise ürküttü

Dünya bugün nefesini tuttu yılın son güneş tutulmasını izledi. Avrupa’nın çok sayıdaki ülkesinde parçalı Güneş tutulması yerel saatle 11.00'den itibaren gözlemlenmeye başlandı. Türkiye'de ise herkesin başı öğle saatlerinde gökyüzüne çevrildi. Güneş tutulması Türkiye saatiyle 15.05'te bitti. 

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25 Ekim güneş tutulması müthişti 2027'ye kadar bir daha yok! Güneş tutulması kehanetleri ise ürküttü
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25 Ekim güneş tutulması müthişti 2027'ye kadar bir daha yok! Güneş tutulması kehanetleri ise ürküttü
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