25 Ekim güneş tutulması müthişti 2027'ye kadar bir daha yok! Güneş tutulması kehanetleri ise ürküttü
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25 Ekim 2022 Akrep burcundaki Güneş tutulması bugün gerçekleşti. Türkiye'den izlenebilecek bir sonraki parçalı tutulma, 2 Ağustos 2027'de gerçekleşecek. Güneş tutulmasının astrolojik haritası da çıkarıldı. Dinçer Güner bu tutulma deprem getirebilir ve cinsel hayatı etkileyebilir diyor.
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Dünya bugün nefesini tuttu yılın son güneş tutulmasını izledi. Avrupa’nın çok sayıdaki ülkesinde parçalı Güneş tutulması yerel saatle 11.00'den itibaren gözlemlenmeye başlandı. Türkiye'de ise herkesin başı öğle saatlerinde gökyüzüne çevrildi. Güneş tutulması Türkiye saatiyle 15.05'te bitti.
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