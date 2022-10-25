Kılıçdaroğlu Togg fabrikası açılış törenine katılacak mı? CHP Sözcüsü Öztrak duyurdu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, yerli otomobil Togg fabrikası açılış törenine davet edilen Kılıçdaroğlu'nun bu davete gitmeyeceğini duyurdu.

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Cumhuriyetin 99. yılında, 29 Ekim'de açılışı yapılacak olan yerli otomobil Togg fabrikası için geri sayım sürerken muhalefet liderleri de töre davet edildi. Davete gidip gitmeyeceği sorusu cevabını buldu.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

"Projeyi şove dönüştürme gayreti içinde"

Toplantı devam ederken açıklamada bulunan Parti Sözcüsü Öztrak, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Togg için 29 Ekim'de yapılacak törene davet edildiğine ve katılım durumuna ilişkin bir soruya da şu yanıtı verdi:

"Togg Türkiye'nin mobilite teknolojilerinde söz sahibi bir ülke olması için doğru zamanda yola çıkmış, hepimizi gururlandıran bir özel kesim girişimidir. Doğru yapılan, iyi yönetilen her projenin destekçisi olduğumuzu daha önce söylemiştik. Bu davet, şirket yönetiminden gelseydi seve seve katılır, seri üretim bandından inecek ilk aracı da ayakta alkışlardık ancak Erdoğan ve şürekası bu özel girişimin gerçekleştirdiği özel günü, projeyi siyasi şova dönüştürme gayreti içinde. Davetin saraydan gelmesi, bakanlığın sanki özel bir şirketin kurumsal birimi gibi davranması, bu örnek projeyi siyasileştirme çabasından başka bir şey değildir. İktidar bu yaklaşımıyla en büyük zararı da özel kesim girişimi olan Togg'a vermektedir. Bu sebeplerle davete Sayın Genel Başkanımızın katılmayacağını ancak en kısa sürede Togg'u yerinde ziyaret edeceğini kamuoyuna duyurur, Togg'a başarılı lansman dileriz."

Doğuştan elektrikli

Türkiye'nin otomobili Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nün resmi açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı törenle 29 Ekim'de yapılacak.

Segmentinin en uzun aks mesafesine sahip doğuştan elektrikli otomobil, tasarımının yanı sıra teknik özellikleriyle de öne çıkıyor.

Buna göre, Türkiye'nin Otomobili, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Doğuştan elektrikli modüler platform ile "300+" ve "500+" kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek.

Gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketine sahip olan otomobil, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek.

Euro NCAP 5 yıldız seviyesine uyumlu, platforma entegre edilmiş batarya ile yüksek çarpışma dayanımı ve yüzde 30 daha fazla burulma direncine sahip olacak.

2030'a kadar 1 milyon adet üretim planlanıyor

Homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından da 2023 yılının ilk çeyreği sonunda C segmentindeki ilk aracı olan SUV pazara çıkacak. Ardından da yine C segmentindeki sedan ve hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla "aynı DNA'yı taşıyan" ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak.

Gemlik tesisinde üretim kapasitesi yıllık 175 bine ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlayacak olan Togg, 2030'a kadar tek bir platformdan 5 farklı modelde toplam 1 milyon araç üretmeyi planlıyor.