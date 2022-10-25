Yalı Çapkını dizisinin Sultan'ı İrem Altuğ'dan bomba itiraf: "İki kocamla yaşıyorum"

Star TV'de yeni sezonda izleyici ile buluşan Yalı Çapkını reyting rekorları kırmaya başladı bile. Gerek zengin oyuncu kadrosu gerek konusu ile tüm dikkatleri üzerine çeken dizide Sultan karakterine hayat veren başarılı oyuncu İrem Altuğ'un daha önce yaptığı itiraf gibi "İki kocamla yaşıyorum" sözleri yeniden gündeme geldi.

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Star TV'nin iddialı yapımı Yalı Çapkını yayınlandığı ilk günden tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Reyting rekorları kırmaya başlayan dizi zirvedeki yerini sağlamlaştırmaya başlayınca ise oyuncu kadrosunda yer alan ünlü isimlerin hiç bilinmeyen yönleri, özel hayatlarına dair açıklamaları da sık sık gündeme gelmeye başladı.

Ihlamurlar Altında, Kalp Yarası, Çukur gibi yapımlarda rol alan Yalı Çapkını yıldızının yeniden gündem olan sözleri herkesi şaşırttı. Çukur dizisinde canlandırdığı karakterle izleyicinin beğenisini kazanan ve adeta yıldızı parlayan başarılı oyuncu İrem Altuğ'un "İki kocamla birlikte yaşıyorum" açıklaması yeniden gündeme gelmeye başladı.

Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken oyuncu, "İki kocamla birlikte yaşıyorum" ifadeleriyle bir dönem uzun süre gündem olmuştu.

Geçtiğimiz yıl bir mekan çıkışı objektiflere yansıyan İrem Altuğ, yanındaki kişilerin kim olduğu sorulunca çok ilginç bir cevap verdi. Altuğ yaptığı açıklamada "Bu beyefendi eski kocam, diğeri ise yeni kocam, biz bir birlikte yaşıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. 42 yaşındaki ünlü ismin bu açıklaması oldukça çok konuluşmuştu.

İrem Altuğ kimdir, nereli ve kaç yaşında?

İrem Altuğ, 15 Eylül 1980 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Acıbadem İlkokulu’nu bitirdikten sonra ortaokulu ve liseyi Ümraniye Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. 1988 yılında henüz ilkokuldayken “TV’de 7 Gün” isimli derginin düzenlediği reklam yıldızı yarışmasında 7-12 yaş grubu içinde birinci olmuştur. Daha sonra bu ajansa kaydını oluşturmuştur.

Çocukluk dönemi boyunca 1988 yılından 1998 yılına kadar 40’a yakın reklam filmlerinde oynamıştır. Reklamlar sayesinde kamera ile tanışan İrem Altuğ, oyunculuk konusunda eğitim alması için Beyazıt İl Halk Eğitim Kütüphanesi tarafından organize edilen “İstanbul Kültür Oyuncuları” çocuk oyuncu topluluğuna katılmıştır. Bu dönem boyunca Adnan Tonel, Gökhan İçöz, Ahmet Yirmibeş ve Ayla Algan gibi hocalardan oyunculuk eğitimi almıştır. Aynı çatı altında her yıl düzenlenen Şehir Tiyatroları Çocuk Şenlikleri’nde “Yanlışlıklar”, “Yedi Renkli Okul”, “Pinokyo”, “Vitamin”, “Oyuncağım Sevgi Olsun” isimli oyunlarda da oynamıştır. 1994 yılında Gülriz Sururi Tiyatrosu’nda “Küçük Prens” isimli oyunda yer almıştır.

1989 yılında Halit Refiğ’in yönetmenliğini üstlendiği “Karılar Koğuşu” filminde çocuk oyuncu olarak Kadir İnanır ve Hülya Koçyiğit gibi sinema oyuncularıyla aynı sahneyi paylaşmıştır. Aynı yıl “Zirvenin Bedeli” isimli sinema filminde Selin Dilmen’in küçüklüğünü canlandırmıştır. 1992 yılında, yönetmenliğini Hülya Alp’in üstlendiği “Bir Yılbaşı Düşü” isimli televizyon filminde yer almıştır.

1998 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvarı’nı kazanmıştır. İki yıl boyunca Zeliha Berksoy, Müşfik Kenter, Cihan Ünal ve Murat Karasu gibi ustalardan ders almıştır. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde okurken, okuldan ayrılıp 2000 yılında Amerika’ya gitmiştir. San Francisco University’de Tiyatro Bölümü’nü okumuştur ve mezun olmuştur. Amerika’da kalmış olduğu 5 yıl içerisinde filmlerde rol almaya devam etmiştir.

Tiyatro eğitiminin yanı sıra Azeri dans hocası Kahraman Nesirov’dan üç sene boyunca dünya halk dansları, Amerikan Step dansı ve salon dansları eğitimi almıştır. Oyunculuğun yanı sıra dans eğitimi de alan İrem Altuğ, San Francisco’da kaldığı yıllarda “Mary Sano Dance Studios” ve “Studio Danzhaus” okullarında dans dersleri vererek çeşitli atölyeler düzenlemiştir.

2004 yılında “Şeytan Ayrıntıda Gizlidir” isimli diziden aldığı teklif üzerine İstanbul’a dönmüştür. 2006 yılında “Ihlamurlar Altında” isimli dizinin son 40 bölümünde “Feride” karakterini oynamıştır. Aynı yıl içerisinde “Eve Giden Yol 1914” isimli sinema dönem filminde “İffet” rolüyle boy göstermiştir. 2007 yılında “Vazgeç Gönlüm” isimli dizide Murat Han, Bulut Aras, Çiğdem Batur ile başrolde oynamıştır. 2008 yılında “Kirpi” isimli komedi filminde “Çiğdem” karakterini canladırmıştır. 2009 yılında ARD Alman kanalı için çekilen, Michael Kreindl’ın yönettiği, Türk Alman ortak yapımı olan “Mordkommission İstanbul” isimli televizyon filminde “Saime Soydan” karakterini oynamıştır. Aynı yıl çekimleri tamamlanan “Melekler ve Kumarbazlar” isimli sinema filminde ise “Zeynep” karakterini canlandırmıştır.

2011 yılında “Kayıp Aranıyor” isimli bir polisiye dizisinde başrolleri Levent Üzümcü ile paylaşmıştır. Yine 2011 yılında “Direk Aşk” isimli kısa filmin senaryosunu yazmıştır. Yönetmen Ertuğ Tüfekçioğlu ile birlikte “Direk Aşk” filminin yapımcılığını üstlenmiştir ve başrolünde kendisi oynamıştır. Bu komik kısa film ile Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen “Short Film Corner” a katılmıştır. Brooklyn International Film Festivali’nde ve Indianapolis International Film Festivali’nde yarışan “Direk Aşk” Indianapolis Film Festivali’nden dünya sinemasında 2011 yılının “En İyi Kısa Film Ödülü” nü getirmiştir. 2014 yılında “Yola Çıkmak” isimli sinema filminde oynamıştır. Yine 2014 yılı içerisinde “Aşk Ekmek Hayaller” isimli dizide rol almıştır. Son olarak ise Show TV ekranlarında yayınlanan “Çukur” isimli dizide “Ayşe” karakterine hayat vemiştir. Şimdilerde ise Star TV'nin reyting rekortmeni Yalı Çapkını dizisinde Sultan karakteri ile izleyicinin karşısına çıkmaktadır.

Yalı Çapkını dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?

Star TV'nin başarılı dizisi Yalı Çapkını dizisinin oyuncu kadrosunda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi ünlü isimler yer alıyor.

Yalı Çapkını dizisi konusu ne?

Evlenmek zorunla kalan iki kişinin hikayesini anlatmaktadır. Kitaba göre Korhanlı ailesinin Halis Ağa’sı el bebek gül bebek büyütülen ve çok çapkın olan oğulları Ferit’in evlenmesini ister.

Gaziantepli ailenin büyükleri Antep’e giderek, oğulları için en uygun gelini araştırmaya başlar. Bunun için hamamı tercih eden ailenin kadınları, oğulları için istedikleri geline karar verir. Gelinin ailesine durum açıldıktan sonra, isteme için gün verilir.

Antep’e gelmişken gezmek isteyen Ferit, antep fıstığı alacağı bir dükkanda Seyran’la karşılaşır. Belli etmese de ilk görüşte Seyran’a hayran olur. Güzelliği ile büyülenen Ferit, Seyran’dan aradığı yüzü bulamaz. İsteme günü gelip çattığında Suna çok heyecanlıdır.

Heyecandan eli ayağı titreyen Suna, elindeki tepsiyi olduğu gibi devirir. Utancından koşarak uzaklaşırken, imdadına Seyran yetişir. Seyran’ı görür görmez tanıyan Ferit annesine Suna ile değil Seyran ile evlenmek istediğini söyler. Oğlunun bu söylemine şok olan kadın, utana sıkıla konuyu Seyran’ın babasına açar. Kazım’ın kabul etmesiyle Seyran ve Ferit resmen nişanlanır.