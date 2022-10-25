BIST 3.992
DOLAR 18,61
EURO 18,36
ALTIN 985,38
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'lı Josef de Souza: Utanmamız lazım!

Beşiktaş'lı Josef de Souza: Utanmamız lazım!

Beşiktaş-Hatayspor mücadelesinin ardından konuşan Siyah-Beyazlılar'ın kaptanı Josef de Souza "Aynaya bakıp utanmamız lazım! Beşiktaş'ın büyüklüğünün farkına varmamız lazım. Beşiktaş'ın ne kadar büyük olduğunu bilmeliyiz" dedi.

Abone ol

Süper Lig 'in 11. haftasında Beşiktaş deplasmanda Hatayspor'a 2-1 kaybetti. Ligde son 6 maçta sadece 1 kez kazanan Kara Kartal'da işler yolunda gitmezken, kaptan Josef de Souza da mücadeleyi değerlendirdi.

Maça iyi başladıklarını kaydeden Brezilyalı ön libero, "Maçı ilk yarı bitirebilirdik. Bunu yapamadık. Ardından ikinci yarı yine şanslarımız vardı ama olmadı. Daha tecrübeli, agresif ve olumlu şekilde maçları koparmalıyız. 1-0'dan sonra maçı koparmalıyız ama yapamadık. Aynaya bakıp utanmamız lazım! Beşiktaş'ın büyüklüğünün farkına varmamız lazım. Beşiktaş'ın ne kadar büyük olduğunu bilmeliyiz. Utanmamız gereken bir mağlubiyet oldu" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bülent Arınç konuştu! Milletvekili olan oğlu Mücahit Arınç AK Parti'den istifa edecek mi?
Bülent Arınç konuştu! Milletvekili olan oğlu Mücahit Arınç AK Parti'den istifa edecek mi?
Doğru Yatırım Yaparak Kazandılar
Doğru Yatırım Yaparak Kazandılar
Yunan Büyükelçi itiraf etti: Türkiye'ye resmen yalvardık, dilenci gibiyiz
Yunan Büyükelçi itiraf etti: Türkiye'ye resmen yalvardık, dilenci gibiyiz
Sözleşmeliye kadro için son toplantı! Kapsam belli oldu Bakan Vedat Bilgin'den flaş açıklama
Sözleşmeliye kadro için son toplantı! Kapsam belli oldu Bakan Vedat Bilgin'den flaş açıklama
Güneş tutulması duası hangisi Türkçe-Arapça okunuşu Diyanet saati var mı?
Güneş tutulması duası hangisi Türkçe-Arapça okunuşu Diyanet saati var mı?
Tarihi projede beklenen gün geldi! 17 şehirde ilk temel atılıyor gözler Ankara'da
Tarihi projede beklenen gün geldi! 17 şehirde ilk temel atılıyor gözler Ankara'da
Yalı Çapkını dizisinin Sultan'ı İrem Altuğ'dan bomba itiraf: "İki kocamla yaşıyorum"
Yalı Çapkını dizisinin Sultan'ı İrem Altuğ'dan bomba itiraf: "İki kocamla yaşıyorum"
Kılıçdaroğlu Togg fabrikası açılış törenine katılacak mı? CHP Sözcüsü Öztrak duyurdu
Kılıçdaroğlu Togg fabrikası açılış törenine katılacak mı? CHP Sözcüsü Öztrak duyurdu
Bakan Koca'dan tabancayla vurulan hemşirenin durumuna ilişkin açıklama
Bakan Koca'dan tabancayla vurulan hemşirenin durumuna ilişkin açıklama
İsrail askerleri Batı Şeria'da saldırdı! Çok sayıda Filistinli yaralandı ölenler var
İsrail askerleri Batı Şeria'da saldırdı! Çok sayıda Filistinli yaralandı ölenler var
Güneş tutulmasında kılınacak namaz nedir Küsuf namazı kaç rekat nasıl kılınır?
Güneş tutulmasında kılınacak namaz nedir Küsuf namazı kaç rekat nasıl kılınır?
Puf böreği tarifi kahvaltılara çok yakışacak mükemmel lezzet!
Puf böreği tarifi kahvaltılara çok yakışacak mükemmel lezzet!