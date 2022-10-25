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Yunan Büyükelçi itiraf etti: Türkiye'ye resmen yalvardık, dilenci gibiyiz

Yunan Büyükelçi itiraf etti: Türkiye'ye resmen yalvardık, dilenci gibiyiz

YUNANİSTAN yönetimi oy uğruna Türkiye ile gerilimi tırmandırıp, Türkiye'ye kameralar önünde sahte kabadayılık yaparken, Yunanistan'ın Finlandiya Büyükelçisi Georgios Aifants itiraf gibi açıklamalarda bulundu. 2019'da dönemin Dışişleri Bakanı Giorgos Katrougalos'un Helsinki'de Bakan Çavuşoğlu ile görüşebilmek için resmen 'yalvardığını' ifade eden Aifants, "Türkiye'ye karşı dilenci oluyoruz" sözlerine yer verdi.

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Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim hız kesmeden devam ederken, dün Girit TV'de konuşan Yunanistan'ın Finlandiya fahri büyükelçisi Georgios Aifants, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 2019 yılında Dışişleri Bakanlığı görevlerine ilişkin anılarını hatırlayan Aifantis, Avrupa Konseyi Zirvesi'nde dönemin Dışişleri Bakanı Giorgos Katrougalos'la birlikte Helsinki'de olduğu bir dönemde yaşanan bir olaydan bahsetti.

Çavuşoğlu'na resmen yalvardı

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek istediklerini belirterek, "Katrougalos, Çavuşoğlu ile bir toplantı için resmen ona yalvardı" sözlerine yer verdi. Bir yerde oturup konuşmayı isteyen Katrougalos'a Bakan Çavuşoğlu'nun "Hayır" cevabını verdiğini ifade eden Aifants, uzun uğraşlar sonucunda Çavuşoğlu'nun akşam 10'a saat verdiğini dile getirdi.

Türkiye'ye karşı dilenci oluyoruz

Aifants, akşam saat 10'da Bakan Çavuşoğlu ile görüşebilmek için hazırda beklediklerini dile getirdi. Olayın diplomasiden uzak olduğunu belirten Aifants, "Bakan Katrougalos, 2019 eylüldeki seçimlere zarar vermemesi için Bakan Çavuşoğlu'na yalvarmaya gelmişti" diyerek bir öz eleştiride bulunup "Türkiye'ye karşı dilenci oluyoruz" dedi.

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