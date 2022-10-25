Sözleşmeliye kadro için son toplantı! Kapsam belli oldu Bakan Vedat Bilgin'den flaş açıklama

Sözleşmeli personel düzenlemesi ile ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Düzenlemenin kapsamına sadece 4B'liler olacak" dedi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sözleşmeli personel düzenlemesi ile ilgili A Para'ya özel açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin düzenlemenin bu hafta son şeklini alacağını söyledi.

"Erdoğan'a sunacağız"

Bakan Bilgin açıklamasında, "Çalışmayı biz kendi içimizde aşağı yukarı tamamladık. Bu hafta kendi aramızda özel bir toplantı yapacağız. Çalışmaya bu hafta son şeklini vereceğiz. Çalışmam tamamlandıktan sonra Başkan Erdoğan'a sunum yapacağız.

"Kamuda çalışan 4B'liler olacak"

Şu anda önceliğimiz sözleşmeli personel. Önümüzde dosyalar var ve bunları dosya dosya olarak çözüyoruz. Diğer düzenlemelerde peyderpey gündeme gelecek. Bu kapsamda sadece kamuda çalışan 4B'liler olacak." ifadelerini kullandı.