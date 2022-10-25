Son anket çıktı! Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2.5 puan fark var! TOKİ konutları etkisi...

Ekonomik sorunları kim çözer?

Sadece Areda-Survey’in araştırmasında değil, bağımsız birçok anket firmasının araştırmasında aynı sonuç çıkıyor. Halk en önemli gündem maddesi olarak ekonomiyi, hayat pahalılığını ve enflasyonu gösteriyor. Ama bu sorunu kim çözer diye sorduğunuzda “Muhalefet çözer” demiyor. Çünkü muhalefet güven vermiyor. Yusuf Akın’ın genel müdürü olduğu Areda-Survey’in araştırmasında, “Mevcut ekonomik sorunları hükümet mi çözer, muhalefet mi?” diye sorulmuş. Ankete katılanların yüzde 32.8’i “Muhalefet çözer” derken, “İktidar çözer” diyenlerin oranı ise yüzde 47.4’e ulaştı. “Hiçbiri çözemez” diyenler ise varlığını sürdürerek yüzde 19.8 çıktı. Oysa muhalefet çözer diyenlerin oranı ocak ayında yüzde 42.3 seviyesindeydi.