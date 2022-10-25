Son anket çıktı! Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2.5 puan fark var! TOKİ konutları etkisi...
Areda-Survey’in 26-29 Eylül tarihleri arasında 2 bin kişi üzerinde yaptığı araştırmanın sonuçları açıklandı. “Bugün cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi ittifaka oy verirsiniz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 48.8’inin "Millet İttifakı’nın adayına", yüzde 51,2'sinin "Cumhur İttifakı'nın adayına" yanıtını verdiğini söyledi.
"Areda-Survey’in eylül ayı araştırmasını inceleyince Millet İttifakı’nın artık muhalefette de umut olma özelliğini kaybetmeye başladığını gördüm" diyen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "6’lı Masa’nın önünde çok ciddi sorunlar duruyor. Henüz cumhurbaşkanı adayını belirlemediler. Küçük partilerin seçimlere nasıl gireceği konusunda bir ilerleme sağlayamadılar. Muhalefete olan güven şimdiden sarsılmaya başladı. Eğer bir de cumhurbaşkanlığı krizi yaşatırlarsa o zaman 6’lı Masa’ya olan güven dip yapabilir" deyip Areda-Survey’in 26-29 Eylül tarihleri arasında 2 bin kişi üzerinde yaptığı araştırmanın sonuçlarını yazdı. İşte Selvi'nin yazısından o anketten çarpıcı sonuçlar...
6’lı masa dağılır mı?
Prof. Dr. Ömer Çaha’nın koordinatörü olduğu Areda-Survey’in 26-29 Eylül tarihleri arasında 2 bin kişi üzerinde yaptığı araştırma, 6’lı Masa’nın geleceği konusunda ciddi soru işaretlerinin oluştuğunu ortaya koydu. “Altılı Masa’nın geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 31.4’ü seçime kadar varlığını sürdürür, sonrasında dağılır yanıtını verirken, seçimden önce dağılır diyenlerin oranı yüzde 28.5 çıktı. Seçimden sonra varlığını hep sürdürür diyenler ise yüzde 40.1’de kaldı.
Ortak aday çıkarabilecekler mi?
Areda-Survey’in anketinde “6’lı Masa ortak aday çıkarabilecek mi?” diye sorulmuş. Ankete katılanların yüzde 52.1’i “Hayır” yanıtını verirken, “Ortak aday çıkaracak” diyenlerin oranı yüzde 47.9’da kalmış. Oysa mart ayında yapılan ankette ortak aday çıkarılacağını düşünenlerin oranı yüzde 72.2 seviyesindeydi.
Ekonomik sorunları kim çözer?
Sadece Areda-Survey’in araştırmasında değil, bağımsız birçok anket firmasının araştırmasında aynı sonuç çıkıyor. Halk en önemli gündem maddesi olarak ekonomiyi, hayat pahalılığını ve enflasyonu gösteriyor. Ama bu sorunu kim çözer diye sorduğunuzda “Muhalefet çözer” demiyor. Çünkü muhalefet güven vermiyor. Yusuf Akın’ın genel müdürü olduğu Areda-Survey’in araştırmasında, “Mevcut ekonomik sorunları hükümet mi çözer, muhalefet mi?” diye sorulmuş. Ankete katılanların yüzde 32.8’i “Muhalefet çözer” derken, “İktidar çözer” diyenlerin oranı ise yüzde 47.4’e ulaştı. “Hiçbiri çözemez” diyenler ise varlığını sürdürerek yüzde 19.8 çıktı. Oysa muhalefet çözer diyenlerin oranı ocak ayında yüzde 42.3 seviyesindeydi.