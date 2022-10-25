Cin gibi gözlere sahip kadından acı haber! Türkiye'de ilk olmuştu 37 yıllık nöbet sona erdi
HAKKARİ'de yaşayan Gülşen Öztepe Türkiye'nin ilk kadın güvenlik korucusuydu. Teröristlere karşı 'Zirve tepe'de süren 37 yıllık nöbet sona erdi. Gülşen Öztepe 80 yaşında hayatını kaybetti. Korkusuzluğu gözlerinden okunan Hakkarili kadın güvenlik korucusu, bir haberde 'bayrak' sözleriyle gündeme gelmişti.
Yüksekova ilçesinin Suüstü köyünde yaşayan ve Türkiye’nin ilk kadın güvenlik korucusu olan 80 yaşındaki Gülşen Öztepe ile eşi Seyit Tahir Öztepe, 37 yıldır evlerinin 150 metre ilerisindeki tepeye diktikleri Türk bayrağı için nöbet tutuyordu.
Vatan sevgisi ve bayrağa olan saygısıyla tanınan Öztepe, tüm zorluklara karşı 37 yıldır evinin yanında bulunan ve ‘Zirve Tepe’ olarak adlandırılan noktada dalgalanan Türk bayrağının nöbetini tuttu.
Yaşlılığa bağlı farklı hastalıklara yakalanarak yatağa mahkûm olan ve gün geçtikçe durumu ağırlaşan Öztepe, ailesi tarafından Ankara’ya tedavi için götürülmüştü.
Koruduğu bayrağın karşısına defnedildi
Ankara’da tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşanı kaybeden Yüksekova getirilen Öztepe’nin cenazesi, 37 yıldır nöbet tuttuğu Türk bayrağının karşısında toprağa verildi.