Irkçı Cüneyt Özdemir! Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç neden İlahiyat mezunu?

Basın İlan Kurumu'nun Genel Müdürü Cavat Erkılınç, İmam Hatip ve İlahiyat Fakültesi mezunu. Cüneyt Özdemir sosyal medya hesabından 'Basın İlan Kurumu'nun başında yandaş da olsa neden bir gazeteci yok' diye sorunca ortalık karıştı. Cüneyt Özdemir'e 'ırkçı'sın diye yoğun mesajlar geldi. Cüneyt Özdemir de bunlara patladı : "Bir de ırkçılık ne ya, gerçekten uçmuş durumda troller. La troller bari biraz daha ayağınız yere bassın la!!"

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Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç'ın gazeteci geçmişe sahip olmamasını sorgulayan Cüneyt Özdemir 'ırkçı' saldırıları ile kafayı yedi. Cüneyt Özdemir sosyal medya hesabından, "Devletin bütün bürokrasi kadroları Trabzonlu ya da İlahiyat mezunu olmak zorunda mı?!? Basın İlan Kurumu’nun başında neden ( en azından yandaş) bir gazeteci bile yok?!?" diye sordu. Cavit Erkılınç'ın CV'sini sorgulayan Cüneyt Özdemir, aldığı tepkiler sonrasında şaşkına döndü. 'Irkçı Cüneyt' söylemlerine sinirlenen Cüneyt Özdemir, geri adım atmadı ve sosyal medya hesabından tepkisini şöyle dile getirdi:

Neden ilahiyat mezunu diye sorunca...

-Bu gece yeni bir evreye geçtiğimizi anladım. Ak Partili bir bürokratın ( mesela ilahiyat mezunu bir ismin nasıl oluyor da Basın İlan Kurumunun başında olabiliyor?) diye sorduğunuz zaman IRKÇI ilan edebileceğimiz bir evreye gelmişiz!! Vay arkadaş ya. Yeni IRK'ın farkında mısınız!

En azından yandaş gazeteci olsaydı

-Irkçı Cüneyt mi?:))) Bunlar zannediyor ki paralı tollerle ne desek o olacak!!! La oğlum bi cevap versenize Basın İlan Kurumu’nun başında neden ( en azından yandaş) bir gazeteci bile yok?!?

Devletin bütün bürokrasi kadroları Trabzonlu ya da İlahiyat mezunu olmak zorunda mı?!? Bunları kimse görmüyor mu zannediyorsunuz?

İlahiyat mezunluğu 'ırk' mı?

-Yahu bu imam hatiplilein ‘bazıları’ ne ara bir ‘ırk’ oldu da ben ırkçı oldum arkadaş:)) Hepsi için demiyorum ama bunların bazıları kafayı yemiş.. İlahiyat mezunlarının liyakat sahibi olmadıkları yerde teşhir etmek artık IRKÇILIK mı oldu! Vay arkadaş ya...

-Basın İlan Kurumu Başkanı 'yandaş gazeteci' olsun buna bile razıyım bakın.. Ama be kardeşim bu nedir!?! Siz bütün trollerinizle beni kötüleyin olmaz, olmaz, olmaz!!! Bir de ırkçılık ne ya, gerçekten uçmuş durumda troller. La troller bari biraz daha ayağınız yere bassın la!!