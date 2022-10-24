Hakan Altun özel hayatıyla ilgili itiraflarda bulundu! ''Mesleğim yüzünden evlenemedim emekli olacağım''

Hakan Altun geçtiğimiz yıl yaşadığı sağlık sorunuyla sevenlerini korkutmuştu. Sağlığıyla ilgili olarak "Yoğunluğumu biraz hafifletmem lazım, sağlık da önemli. Geçirdiğim operasyonu herkes biliyor. Yorucu bir hayat, neredeyse her gün başka bir yerde uyanıyorusunuz. Kendi yatağınızı, kendi banyonuzda duş almayı özlüyorsunuz. Çok güzel yerlerde kalıyoruz ama insanın evi gibi olmuyor.'' dedi.