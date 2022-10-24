Hakan Altun özel hayatıyla ilgili itiraflarda bulundu! ''Mesleğim yüzünden evlenemedim emekli olacağım''
Arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden olan Hakan Altun, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda An Epic Symphony Orkestrası ile verdiği konser öncesi hayatı ve kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu. 'Şarkılar Bizi Söyler' programının başarından bahsetti. Ünlü şarkıcı emeklilik sinyali de verdi.
'Şarkılar Bizi Söyler' programı Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla ekran karşısına çıkmıştı. 90'lara damga vuran ve 31 yıl aradan sonra yeniden bir araya gelen müzik grubu İzel-Çelik-Ercan ile eğlenceli bir açılış oldu.
Hakan Altun, "53 program çekmişiz. Sanki yeni başlamışım gibi. Anneme 'Herhalde yaşlandım' dedim. Heyecandan, stresten programdan bir gece önce uyuyamıyorum. Üçümüzün arasında bir kez kırgınlık olmadı. Olsa söylerim, asla! Ekipteler de şaşırıyorlar. 'Bu kadar uyumlu bir üçlü görmedik' diyorlar.
Altun, annesinin programı bırakmasını istemediğini, ''Bari televizyondan seni göreyim'' dediğini anlattı. Memleketi Siirt'te konser veremediğini ama televizyondan izledikleri belirtti.
Hakan Altun geçtiğimiz yıl yaşadığı sağlık sorunuyla sevenlerini korkutmuştu. Sağlığıyla ilgili olarak "Yoğunluğumu biraz hafifletmem lazım, sağlık da önemli. Geçirdiğim operasyonu herkes biliyor. Yorucu bir hayat, neredeyse her gün başka bir yerde uyanıyorusunuz. Kendi yatağınızı, kendi banyonuzda duş almayı özlüyorsunuz. Çok güzel yerlerde kalıyoruz ama insanın evi gibi olmuyor.'' dedi.