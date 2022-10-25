Osmaniye'deki yangın 3. gününde! Kontrol altına alınamıyor

OSMANİYE’nin Düziçi ilçesinde 3 gün önce başlayan orman yangını kontrol altına alınamıyor. Havadan müdahale devam ediyor.

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Düziçi ilçesi Düldül Dağı eteğinde pazar günü öğle saatlerinde yıldırım isabet etmesi sonucu ormanlık alanda başlayan yangına üçüncü gününde de müdahale ediliyor.

Yangına sadece havadan helikopterler müdahale ederken rüzgar nedeniyle alevler geniş bir alana yayıldı.

Karadan müdahale edilemiyor

Yangına karadan müdahale edemeyen ekipler, alevlerin alt bölgelere sıçramaması için arazöz ve iş makineleri ile tedbir alırken yangını havadan kontrol altına alma çalışmaları aralıksız devam ediyor.