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Ekim ayında şaşkına çeviren görüntüler! Sıcaklık -8 dereceye düştü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Ekim ayında şaşkına çeviren görüntüler! Sıcaklık -8 dereceye düştü

Hava sıcaklığının hissedilir bir şekilde düştüğü Sarıkamış'ta sabah erken saatlerde işlerine gitmek için sokağa çıkan vatandaşlar buz mesaisine başladı.

Ekim ayında şaşkına çeviren görüntüler! Sıcaklık -8 dereceye düştü

Kars’ta termometreler gece eksi 8’i gördü, kentte araçların camları buz tuttu.Sarıkamış'ta soğuklarının başladığını ifade eden vatandaşlar, “Artık mevsim kışa döndü, her ne kadar güneş olsa da sabahları kırağı atıyor. Arabaların camları buz tutuyor. Erkenden kalkıp hazırlık yapıyoruz. İşe gitmeden önce arabamızı hazırlıyoruz” dedi.

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Ekim ayında şaşkına çeviren görüntüler! Sıcaklık -8 dereceye düştü

Sarıkamış'ta hava sıcaklığı gece eksi 8, gündüz ise eksi 5 derece olarak ölçüldü.

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Ekim ayında şaşkına çeviren görüntüler! Sıcaklık -8 dereceye düştü
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Ekim ayında şaşkına çeviren görüntüler! Sıcaklık -8 dereceye düştü
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