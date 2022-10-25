Ekim ayında şaşkına çeviren görüntüler! Sıcaklık -8 dereceye düştü

Kars’ta termometreler gece eksi 8’i gördü, kentte araçların camları buz tuttu.Sarıkamış'ta soğuklarının başladığını ifade eden vatandaşlar, “Artık mevsim kışa döndü, her ne kadar güneş olsa da sabahları kırağı atıyor. Arabaların camları buz tutuyor. Erkenden kalkıp hazırlık yapıyoruz. İşe gitmeden önce arabamızı hazırlıyoruz” dedi.