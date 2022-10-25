Ekim ayında şaşkına çeviren görüntüler! Sıcaklık -8 dereceye düştü
İhlas Haber Ajansı
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Hava sıcaklığının hissedilir bir şekilde düştüğü Sarıkamış'ta sabah erken saatlerde işlerine gitmek için sokağa çıkan vatandaşlar buz mesaisine başladı.
Kars’ta termometreler gece eksi 8’i gördü, kentte araçların camları buz tuttu.Sarıkamış'ta soğuklarının başladığını ifade eden vatandaşlar, “Artık mevsim kışa döndü, her ne kadar güneş olsa da sabahları kırağı atıyor. Arabaların camları buz tutuyor. Erkenden kalkıp hazırlık yapıyoruz. İşe gitmeden önce arabamızı hazırlıyoruz” dedi.
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Sarıkamış'ta hava sıcaklığı gece eksi 8, gündüz ise eksi 5 derece olarak ölçüldü.
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