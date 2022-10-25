Bu yıl çok fazla görülecek! Uzmanından kritik uyarı e-Devlet'ten kontrol edin

Hacettepe Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serhat Ünal, bu yıl daha fazla görülmesi beklenen gribe karşı gerekli antikorların oluşması için bir an önce aşı yaptırılması gerektiği uyarısında bulundu. Ünal "Vatandaşlar e-Devlet üzerinden kendilerine aşı tanımlanmış diye kontrol etsinler." dedi.

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Prof. Ünal, ekim, kasım ve aralık aylarında solunum yoluyla bulaşan enfeksiyon hastalıklarının yüksek sayılara ulaşabildiğini söyledi.

Nezle ve gribin bazen karıştırılabildiğini belirten Ünal, nezlenin sadece üst solunum yolu enfeksiyonu olduğunu, burunda akıntı, öksürük, hapşırık, hafif ateş, halsizlik belirtileri gösterdiğini, gripte ise enfeksiyonun akciğerlere indiğini kaydetti.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri dolayısıyla son 2 yıldır solunum yolu enfeksiyonlarının daha az görüldüğünü anımsatan Ünal, "Bu yıl gribin daha fazla ortaya çıkması bekleniyor. Grip özellikle okullardan ve çocuklardan yayılan bir hastalık.

Aşılamaya bugünlerden itibaren başlamamız lazım. Çünkü antikorların oluşması 3-4 haftayı alacaktır.

Mevsim başladığında korunaklı olalım. Risk grupları için aşının geri ödemesi de yapılıyor. Vatandaşlar e-Devlet üzerinden kendilerine aşı tanımlanmış diye kontrol etsinler." diye konuştu.