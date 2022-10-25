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Jorge Jesus'un yeni hedefi! Gözünü onlara dikti

Jorge Jesus'un yeni hedefi! Gözünü onlara dikti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un yeni hedefi altyapı oyuncuları. Sarı-lacivertli takımla 1 yıllık sözleşme imzalayan tecrübeli çalıştırıcı, buna rağmen gözünü U19 takımına dikti. Kariyerinde birçok genç futbolcuyu parlatıp kulüplerine büyük paralar kazandıran çalıştırıcı, aynı modeli Fenerbahçe'de uygulamak istiyor.

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Fenerbahçe'de takım otobüsünden tesislerde duvarların yazılarına kadar her şeyi belirleyen ve Samandıra'ya yeni bir hava getiren Jorge Jesus, kulübü tam anlamıyla benimsemiş durumda...

Sadece şampiyonluğa odaklandığı A takımla ilgilenmeyen Portekizli teknik adam, gözünü altyapıya da çevirmiş durumda. Konu ile ilgili detaylar Sabah Gazetesi'nde yer aldı.

Potansiyeli yüksek isimleri takibe aldı

Alt kategoride oynayan genç oyuncuları takibe alan 68 yaşındaki çalıştırıcı, özellikle yetenekli ve potansiyeli yüksek isimlerden İsak Vural (16), Yiğit Efe Demir (18) ve Jin Ho Jo (19) ile bire bir iletişim kuruyor.

Altyapı oyuncularını A takımla idmanlara çıkartıp özel olarak takip eden tecrübeli hoca, taktikler veriyor ve uyarılarda bulunuyor.

Fenerbahçe'den önce çalıştırdığı Benfica'da genç oyuncular Darwin Nunez, Nuno Tavares ve Gonçalo Ramos'a sezon içerisinde çok sık forma veren Jorge Jesus, bu oyuncuların piyasa değerlerini oldukça yükseltmişti.

Sporting Lizbon kariyerinde de Ryan Gauld, Daniel Podence, Gelson Martins ve Matheus Pereira gibi genç oyuncuları kullanmaktan hiç çekinmeyen Portekizli hocanın, şans verdiği Darwin Nunez 80 milyon Euro'ya Liverpool'a, Reinier 30 milyon Euro'ya Real Madrid'e transfer olmuştu.

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