Kadınların aklındaki soru: Karbonat mı daha iyi kabartır kabartma tozu mu?

Hamur işlerinde kabarması, puf puf olması çok önemlidir. Özellikle kek ve poğaça tariflerinde kullanılan kabartma tozu ve karbonatın hangisinin kullanılması gerektiği konusunda kararsız kalabiliriz. İşte karbonat mı kabartma tozu mu sorusunun cevabı…

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Mutfakta birbirinin yerine kullandığımız ürünlerden birisi de karbonat ve kabartma tozudur. İkisi de hamur işlerinin kabarmasını sağlar ancak bazen hangisini kullanacağımız konusunda kararsız kalabiliyoruz. Uzmanları bu kafa karışıklığına son verdi. Bakalım siz hangisini tercih edeceksiniz.

Tatlıların, kurabiyelerin, hamur işlerinin içerisine kattığımız minik kabartma tozu bile oldukça fark katıyor. Ufacık malzemeler bile tüm yemeğin tadını değiştirebiliyor. Bu nedenle eklenen malzemeleri özenle seçmek gerekiyor. Ev hanımları karbonat ve kabartma tozunun farkını merak ediyor. Bu çok benzer iki malzeme tatlılarınızın kıvamını değiştirebiliyor.

Kabartma tozu ve karbonatın farkı

İkisi de kabartmaya yarasa da aslında bazı ayıran noktalar var. Karbonatın içerisinde saf bir halde sodyum bikorbonat olarak tanımlanan kimyasal bir madde bulunuyor. Çok güçlü bir yapısı olduğu için hamur işlerinin içerisinde doğrudan kullanılmaması gerekiyor. Bu nedenle limonla buluşturup aktif hale getirilip tariflerde kullanımı oldukça mühim.

Kabartma tozu ise karbonat ve bir tür kimyasal sıvının birleşimi sonucunda elde edilen bir madde.Karbonattan farklı olarak herhangi bir asidik desteğe ihtiyaç duymadan doğrudan tariflere ilave ediliyor.

Hangisi daha iyi kabartır?

Eğer hamur işlerinizin daha pofuduk ve yumuşak olmasını istiyorsanız kabartma tozunu tercih etmek gerekir. Çünkü kabartma tozu çok daha yumuşacık dokularda tarifler hazırlamanıza destek olacaktır. Daha tok ve yoğun kıvamlı tarifler hazırlamak istiyorsanız ve daha geç bayatlamasından yanaysanız da karbonat kullanmanızı öneririz. Her ikisi de tarifleri aynı şekilde kabartsa da kıvam farklılıkları yaratıyorlar.

Kabartma tozu hızlı tariflerde kullanılır. Kek ve poğaça gibi tariflerde yer alan kabartma tozu, tüm sıvılar ile tepkimeye girebilir.

Karbonat kullanırken sirke ya da limon gibi asitli bir sıvıya ihtiyaç duyulur; fakat kabartma tozu için bu malzemelere ihtiyacınız yoktur. Süt ya da yoğurt ile de tepkime içinde olabilir.

Kullanıldığı malzemelerin asidik özelliğine göre birbirinden ayrılmaktadır.

Kabartma tozunun zararları

Yoğun kabartma tozu kullanımı tansiyonu yükseltmektedir. Bu nedenle tansiyon hastalarının ölçülü şekilde kabartma tozu içeren yiyecekleri tüketmesi tavsiye edilir.

Mide enzimlerini etkileyen kabartma tozu, aşırı tüketildiğinde midede şişlik oluşturmaktadır.

Şişliğe bağlı hazımsızlık ve sancılar da görülebilir.