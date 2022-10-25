1 haftada saç uzatan dünyanın en etkili formülü!Evde hemen yapın saçınıza sürün

Özellikle yediklerimiz ve içtiklerimizi saçlarımızın renginde, uzamasında ve maalesef en çok da dökülmesinde etkili. Son günlerde hem kadın hem de erkeklerde saçların sağlıklı uzamaması ciddi bir sorun oldu. Bugün saç şikayeti olanlara harika bir formülümüz var. İşte dünyanın en hızlı saç uzatan etkili formülü...

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Aynaya bakatığımızda görünüşümüzü duruşumuzu etkileyen en önemli faktörlerden biri de saçtır. Bazen saçınımızı sağa savurur başka bir hale bürünürüz bazen sola savururuz bambaşka bir hal alırız. Peki ya savuracak saçı olmayanlar? Maalesef son günlerde saç dökülmesi ciddi bir sorun haline geldi. Saçların yeteri kadar uzamaması da sıkça duyduğumuz şikayetlerden. Özellikle uzun saç hayali kuran hanımlar bu durumdan şikayetçi. İşte size dünyanın en hızlı saç uzatan formülü...

Saç nasıl hızlı uzar bunlara dikkat

Bu durum erkeklerde de kadınlarda da görülebilir. Hava şartları, stres, kullanılan kozmetik ürünler saçın uzamasına olumlu ya da olumsuz etkide bulunabilir. Normalde saçlar aslında her gün uzamaya devam eder. Fakat bazı dönemlerde daha yavaş uzarken bazı dönemlerde uzama hızı artar. Saçlarınızın hızlı uzamasını istiyorsanız çeşitli yöntemleri deneyebilirsiniz. Böylece saçlarınız normalden daha hızlı uzayabilir.

Kafa deriniz hep sıcak kalsın

Dairesel hareketlerle saç derinize masaj yaparak saç köklerinizin uyarılmasını sağlayabilirsiniz.

Saç uzatmak pek çok kişi için oldukça zordur. Ancak çok fazla kişi de saçının hızlı bir şekilde uzamasını ister. Bu yüzden saçı en çok ne uzatır? Diye merak ederler. Saçlarınızı en fazla uzatacak olan şey düzenli saç masajı yapmaktır.

Bu masaj tekniği 1000 yılı aşkın süredir uygulanır, sadece saçlarınızın gürleşmesi için değil aynı zamanda endişeyi ve stresi de azaltır. Yapmanız gereken şey resimde gördüğünüz noktaları hafifçe itin ve ovalayın ve saçınızdan biraz tutarak hafifçe çekin.

Boyun egzersizlerini ihmal etmeyin

Boyun egzersizleri saç büyümesini kolaylaştıran önemli bir faktördür. Bu egzersizi yapmak için boyun kaslarınızın gerilmesi gerekir. Resimde gördüğünüz hareketleri uygulamanız yeterlidir.

Bu hareketleri ihmal etmeyin

Saç uzamasını hızlandıran en önemli yöntemlerden biri de yoga hareketleridir. Elleriniz havadayken dik durun. Dizleriniz düzken, parmaklarınızın ucuyla ayaklarınıza dokunmaya çalışın. İlk başta yapmak zor olabilir. Ancak bunu günde 5 ila 10 kez yapmak hızlı bir şekilde saçlarınızın uzamasına yardımcı olacaktır.

Nefes egzersizleri mutlaka deneyin

Yogada yapılan bir uygulama olan Kapal Bhati pranayama gibi bazı nefes egzersizleri saç büyümesini teşvik etmek için mükemmeldir. Başınız düz olacak şekilde rahat bir pozisyonda oturarak başlayın. Ardından, derin bir nefes alın ve bunu yaparken midenizi olabildiğince içeri çekin. Bir turu tamamlamak için bunu 20 kez yapın.

Kapal Bhati pranayama tekniği hasar görmüş saçlara ve kafa derisine taze oksijen pompalayarak yeni saçların büyümesine yardımcı olmak için mükemmel bir yöntemdir. Ayrıca saç köklerini güçlü tutar ve saçın erken beyazlamasını önler.

Saçı yer çekimine karşı bırakmak

Bu tarifleri yapın saçlar daha gür çıkıyor!

Saçlarınızın kısa sürede uzamasını istiyorsanız 1 çay kaşığı bal, 1 yemek kaşığı limon suyu, 1 Türk kahvesi fincanı aloe verayı iyice karıştırın ve hazırladığınız karışımı saçlarınıza uygulayın. Maskenin en az yarım saat boyunca saçta kalmasını sağlayın.

Keçi boynuzu pekmezi de saç uzamasını destekleyen ürünlerden biridir. Her gün 1 veya 2 tatlı kaşığı keçi boynuzu pekmezi yemek saçları hızlı uzatacaktır. Saç uzatmak için çeşitli kürler mevcuttur. Bunlarda yararlanarak da saçların hızlı uzaması sağlanabilir.

Saçlarınızın sağlıklı ve gür uzamasını istiyorsanız doğal yağlarla beslemeniz gerekir. Zeytinyağı, Hint yağı, Kekik yağı ve Hindistan cevizi yağı ile maskeler hazırlayarak saç köklerinin beslenmesine katkı sağlayabilirsiniz. Saçları 1 ay gibi kısa bir sürede uzatmanın yollarını arıyorsanız bu yazımıza mutlaka bir göz atın.

Hint yağı ile saç maskesi

İçerisinde bol miktarda E vitamini bulunan Hint yağı, saç köklerini besliyor ve güçlendiriyor. Saçlarınızı hızlı uzatmak isteyen herkes Hint yağını kullanıyor.

Saçları sağlıklı bir şekilde uzatan, saç kırıklarını onaran Hint yağı, saç derisini nemlendiriyor. Kuruluk ve pul pul dökülme gibi sorunları ortadan kaldırıyor.

2 yemek kaşığı Hint Yağ, 1 yemek kaşığı bal ve 1 adet yumurtayı bir kabın içerisinde karıştırın. Hazırladığınız karışımı saç diplerine masaj yaparak uygulayın. 2-3 saat bu karışımı saçlarınızda bekletin. Ardından ılık su ile güzelce yıkayın. Hint yağı ile saç maskesini haftada 1 ya da 2 kez saçlarınıza uygulayın.

Saç dökülmesi nasıl önlenir evde?

Yaklaşık 15 tane karanfili bir bardak su içinde kaynatın. Kaynayan suyu ılımaya bırakın. Daha sonra saç derinize bu karanfilli su ile masaj yapın ve yarım saat bekleyin. Karanfil saç diplerinizde olan kaşıntı ve yaraları iyileştirerek, saç dökülmesine son verecektir.

Erkek saçı nasıl daha hızlı uzar?

Erkekler de kadınlar kadar saçlarının hızlı uzamasını isteyebilirler. Erkek saçı nasıl daha hızlı uzar? Diye merak edenler için sıraladık;

Öncelikle dengeli ve düzenli beslenmek saçların hızlı uzamasına yardımcı olacaktır. Özellikle öğünlerde proteinin arttırılması saçların da hızlı ve sağlıklı uzamasını sağlayacaktır.

Saçlarınızın düzenli bir şekilde hava almasını sağlayın. Şapka ve bere kullanımınızı azaltın.