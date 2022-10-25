Türkiye Yüzyılı davetli listesi olay! Bir ilk oldu Erdoğan muhalifi gazetecileri çağırdı gidecek isimler

ANKARA'da 28 Ekim 2022 Cuma günü Türkiye Yüzyılı etkinliği var. Cumhuriyet'in 100. yılında AK Parti vizyonunun açıklanacağı etkinlikte bir ilk yaşandı. Uzun süredir AK Parti etkinliklerine davet edilmeyen muhalif gazeteciler bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan davet aldı. Türkiye Yüzyılı etkinliğinin logosu üzerindeki detaylar dikkat çekerken, davetli listesinde muhalif gazeteciler de bomba... İşte etkinliğe davet edilip de 'gideceğim' ya da 'gitmeyeceğim' diyen isimler.

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ANKARA 28 Ekim 2022 cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla “Türkiye Yüzyılı” başlıklı vizyonun açıklanacağı etkinliğe sahne olacak. Cumhuriyet'in yüzüncü yılından yola çıkan AK Parti, yeni vizyonunu bu toplantıyla ilan edecek. Toplantı kadar 'Türkiye Yüzyılı' etkinliğinin logosu ve davetli listesi gündem oldu.

28 Ekim'de Ankara Arena'da düzenlenecek AK Parti etkinliğine uzun zaman sonra ilk kez muhalif gazeteciler de davet edildi. Listede Nevşin Mengü, Fatih Portakal, Soner Yalçın, Uğur Dündar gibi isimler bulunuyor. Davet edilenlerin etkinliğe katılıp katılmayacakları da merak konusu oldu. Daveti alan isimlerden bazıları anket açıp karar vermeye çalışırken, bazıları açıkça gideceklerini ilan ettiler.

Türkiye Yüzyılı logosundaki detaylar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 28 Ekim'de Ankara Arena'da partili ve davetlilerin katılacağı toplantıda "Türkiye Yüzyılı" başlıklı vizyon belgesini açıklayacak. Bu etkinliğe özel bir de logo tasarlandı.

Türkiye Yüzyılı logosundaki 16 yıldız, Türk devletlerini temsil ediyor. Logodaki tek yıldız ise Türk bayrağını sembolize ediyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzyıl içindeki her bir yılını ise, hilal etrafındaki 100 adet güneş ışını vurguluyor.

Bir ilk muhalif gazeteciler davet edildi

AK Parti Türkiye'nin Yüzyılı vizyonunu ilan edeceği 28 Ekim'deki etkinliğe uzun bir aradan sonra ilk kez muhalif gazetecileri de davet edildi. Davet alan gazetecilerin bazıları etkinliğe gideceğini açıklarken, bazıları henüz renk vermiş değil.

Türkiye Yüzyılı'na davet edilen muhalif gazeteceler kimler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin vizyonunu açıklayacağı etkinlik 28 Ekim'de saat 16.00'da Ankara Arena'da gerçekleşecek. Türkiye'nin Yüzyılı vizyonunun açıklanacağı etkinliğe davet edilen muhalif gazeteciler ise şunlar:

-Nevşin Mengü,

-Soner Yalçın,

-Uğur Dündar,

-İsmail Saymaz,

-Doğan Şentürk (FOX TV Haber Koordinatörü)

-Özlem Gürses,

-Çağlar Cilara,

-İsmail Küçükkaya,

-Fatih Portakal,

-Taha Akyol

-Deniz Zeyrek

-Gürkan Hacır

-Candaş Tolga Işık

Nevşin Mengü bu anketten sonra katılır mı?

Türkiye Yüzyılı etkinliğine davet edilen muhalif gazetecilerden biri de Nevşin Mengü oldu... Davete katılımda bulunacağına dair renk vermeyen Nevşin Mengü, "Türkiye Yüzyılı" programını açıklayacağı etkinliğe, davet edilen bağımsız gazeteciler gitmeli mi?" diye bir anket açtı. Nevşin Mengü'nün anketinde 'hayır gitmemeli' diyenler çoğunlukta oldu. Haliyle de Nevşin Mengü'nün anketin sonucuna uyup uymayacağı merak konusu.

Gazeteci ve eski AK parti milletvekili Şamil Tayyar muhalif gazetecilerin davet edilmesini yerinde 'şık' bir hareket olarak yorumladı. Şamil Tayyar, "Yapay bariyerleri yıkan bu kuşatıcı yaklaşımın, toplum ve siyasi hayatımızda genişletilerek sürdürülmesini umut ediyorum" dedi.

Alışık olmadığımız bir davet

Davet alan Gürkan Hacır ise davet edilmesini "Ak Parti’nin Türkiye Yüzyılı başlıklı vizyon belgesinin Ankara’da yapılacak etkinliğine davet edildim. Ak Parti yeni bir politikaya geçiyor belli ki" şeklinde yorumladı. Gazeteci Candaş Tolga Işık da davet aldığını belirterek, "Ne yalan söyleyeyim şaşırdım, alışık olmadığımız bir nezaket ve tabi ki davet..." diye yazdı.