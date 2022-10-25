Devlet Bahçeli'den iddialara sert tepki: Vatandaşlıktan çıkarılsın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "TSK kimyasal silah kullandı" iddialarına sert tepki göstererek, "TTB Başkanı ve diğerlerinin Türk vatandaşlığından çıkarılması akla en yakın yollardan birisidir. " dedi

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Vatandaşlıktan çıkarılmalı"

Bahçeli, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'ya karşı "kimyasal silah kullandığı" yönünde ortaya atılan iddialara ateş püskürdü. Bahçeli'nin hedefinde TSK'ya atılan iftiraya dört elle sarılan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı vardı. Bahçeli, konuşmasında şunları söyledi:

"Terörizme faaliyet yapan kansızlardır"

TSK'nın kimyasal silah kullandığını şerefsizce dillendirenlere kanacak kimse yoktur. İşgal için bahaneler oluşturulduğu bilinen gerçeklerdir. Türkiye'den Irak, Suriye çıkarma planları yapanlar sömürge piyonlarıdır. İP Başkanı'nın TTB'ne övgüleri hala hafızalarımızda olup en son dehşet verici iftiraya nasıl bir yorum getireceği merak konusudur. Herkesi uyarıyorum; Türk askerine düşmanlık, düşmana askerliktir. Türk askerine aslı astarı olmayan suçlamalarda bulunanlar, terörizme faaliyet yapan kansızlardır.

Almanya'nın Köln kentinde husumet oluşumu tarafından düzenlenen konferansta PKK, FETÖ ve yeminli Türk düşmanları sahneye çıkmışlardır. Şerefli Türk hekimlerini hariç tutuyorum. TTB'nin kapısına kilit vurulmasını, doktorlarımızın özgürleşmeleri tarihi önemde addediyorum. Türk düşmanı bir birliğin isminin başında Türk olamaz. Türk Tabipler Birliği Başkanı ve diğerlerinin Türk vatandaşlığından çıkarılması ve vatansız olmaya mahkum edilmesi akla en uygun seçeneklerden birisidir. Türk Tabipler Birliği'nin tıpla ilgisi kalmamıştır.

"TSK kimyasal silah kullandı" iftirasını kimler dile getirdi?

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Çarşamba akşamı avukatları aracılığıyla "PKK'ye karşı kimyasal silah kullanıldığına dair görüntülerin olduğunu" belirterek "Bu görüntülere TBMM ve muhalefet sessiz kalamaz, Bunu sessizlikle geçiştirmek suçu onaylamaktır" dedi.

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı katıldığı bir programda, Fırat Haber Ajansı'nın öldürülen PKK'lıların son dakikalarını gösteren görüntülerini incelediğini ve sinir sistemini hedef alan kimyasal gaz kullanıldığını düşündüğünü söyledi. Fincancı, bağımsız heyetlerin inceleme yapması çağrısında bulundu.

Sezgin Tanrıkulu

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu dün yaptığı açıklamada, iddialara dayanak olan görüntülerin doğru olup olmadığıyla ilgili olarak Meclis'e bir soru önergesi vereceğini söyledi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da dün Meclis'te yaptığı konuşmada "Kimyasal silah kullanımı iddialarının bir an önce araştırılması, varsa sorumlularının ortaya çıkarılması gerekiyor" dedi.

Selahattin Demirtaş

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş bu gelişmeler sonrası dün akşam Twitter hesabından açıklama yaptı.

Demirtaş, durumun tespiti için için bağımsız ve uluslararası bir heyetin inceleme yapmasını istedi.

HDP soru önergesi verdi

HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç, bugün konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.