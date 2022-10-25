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Süper Lig ekibi açıkladı! Yeni teknik direktör Fatih Tekke oldu

Süper Lig ekibi açıkladı! Yeni teknik direktör Fatih Tekke oldu

Süper Lig ekibi İstanbulspor, Osman Zeki Korkmaz'dan sonra boşalan teknik direktörlük koltuğuna eski futbolcu Fatih Tekke'yi oturttu.

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Süper Lig'de 8 puanla 18'inci sırada yer alan İstanbulspor yeni teknik direktörü resmen açıkladı. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile bir süre önce yollar ayrılmıştı. İstanbul ekibi, futbolculuğu döneminde Trabzonspor kariyeriyle bilinen Fatih Tekke'yi göreve getirdi.

İstanbulspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 'Fatih'in geldi İstanbul' ifadesi kullanıldı.

İstanbulspor Fatih Tekke ile birlikte ilk sınavını Süper Lig'in 12'nci haftasında Fenerbahçe'ye karşı verecek...

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