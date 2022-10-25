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Onu bu hale öğretmeni getirdi! Annenin şikayeti sonrası gözaltına alındı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Onu bu hale öğretmeni getirdi! Annenin şikayeti sonrası gözaltına alındı

 MANİSA'da bir öğretmen pet şişe ile oynadığı gerekçesi ile bir öğrenciyi önce uyardı ardından darp etti. Annenin şikayeti üzerine gözaltına alınan öğretmen İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan idari soruşturma kapsamında da açığa alındı.

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İddiaya göre, kentteki bir ortaokulda görev yapan öğretmen Ö.K, ders sırasında pet şişeyle oynadığı gerekçesiyle uyardığı öğrencisi Y.Ç'yi (14) sınıfta darbetti.

Olay sonrası okula çağrılan öğrencinin annesi Reyhan Ç, darbedildiğini gördüğü çocuğunu hastaneye götürdü. Ayağında iki kırık ve vücudunda darp izleri belirlenen çocuk, tedavisinin ardından darp raporu verilerek taburcu edildi.

Annenin polise yaptığı şikayet sonrası yürütülen soruşturma kapsamında öğretmen Ö.K, gözaltına alındı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan idari soruşturma kapsamında da öğretmenin açığa alındığı belirtildi.

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