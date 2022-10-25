Akıllara durgunluk veren olay! Endonezyalı kadın, 6 metrelik pitonun midesinde çıktı

ENDONEZYA'da kauçuk toplamak için ormana giden ve 6 metrelik pitonun saldırısına uğrayan kadın, 2 günlük aramanın sonucunda yılanın midesinde bulundu.

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Endonezya'da Jambi eyaletinde 54 yaşındaki Jarrah isimli kadın kauçuk toplamak için ormana gitmesinin ardından kayboldu. Kadından haber alınamaması üzerine bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ekipler iki günlük aramanın sonucunda ormanda midesi şişmiş halde 6 metre uzunluğunda bir piton buldu.

Yapılan incelemelerin ardından kadının cesedinin yılanın midesinde olduğu anlaşıldı. Arama ekibinden yetkili yaptığı açıklamada, "Kurban, cuma günü ağaçlardan kauçuk toplamak için ormana gitti. Kadından haber alınamayınca ailesi yerel yetkililere kayıp olduğunu bildirdi ve o zamandan beri bölgede arama yapıldı. Yapılan çalışmaların ardından aradığımız kadının yılanın midesinde olduğu ortaya çıktı" dedi.