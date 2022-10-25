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Elinde kılıç ve satırla önüne gelene saldırdı! Bakırköy Meydanı'nda avukat dehşeti

Elinde kılıç ve satırla önüne gelene saldırdı! Bakırköy Meydanı'nda avukat dehşeti

İSTANBUL Bakırköy’de Avukat Levent Dağlaroğlu bir elinde kılıç diğer elinde satırla avukat Ramazan Erdoğan'ı sonra da sokaktaki vatandaşları tehdit etti. Avukat Levent Dağlaroğlu tekrar gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Avukatın elinde satırla sokakta dolaşma anı kameraya yansıdı.

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Bakırköy Kartaltepe Mahallesi'nde 20 Ekim 2022 tarihinde bir elinde kılıç diğer elindeki satırla bağırıp, küfür eden Avukat Levent Dağlaroğlu önce meslektaşına ardından da sokaktaki insanlara saldırmıştı. Olay üzerine gözaltına alınan avukat ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından incelenen kamera görüntülerin ardından avukat Levent Dağlaroğlu tekrar gözaltına alınarak Bakırköy Adalet Sarayı’na getirildi. Avukatın elinde satırla apartmandan inmesi ve sokakta dolaşma güvenlik kamerasına ve cep telefonu kamerasına yansıdı.

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