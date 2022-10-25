Hakan Şükür'ü mal mal dinlediler! Beş parasız kalmış kahır çekiyormuş Fethullah Gülen lafları garip

ABD'de yaşayan FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü yayına çıkaran İlker Canikligil ve Mustafa Seven'e tepki yağıyor. Youtube üzerinden canlı yayına çıkaralan Hakan Şükür'ün bu vesileyle aklandığı söyleniyor. Nihat Genç , 'Hakan Şükür'ü mal mal dinlediler FETÖ'ye çanak tuttular' derken yayındaki Hakan Şükür profili hayli ilginçti. "Fethullah Gülen ve cemaatinin yaptıklarından sorumlu tutulamam" diyen Hakan Şükür "Bu çekilecek kahır değil. Hala Türkiye'den getirdiğim gömleği giyiyorum" dedi.

Abone ol

Youtube'da FluTV kanalında yayınlar yapan İlker Canikligil ve Mustafa Seven, 'Hakan Şükür'ü Dinlemek' başlığıyla bir canlı yayın yaptı. Hakan Şükür'ü aklama yayını yapmakla itham edilen Canikligil ve Seven'e tepki yağarken, Hakan Şükür'ün verdiği yanıtların satır araları hayli enteresandı. Hakan Şükür örgütü ve Fethullah Gülen'i açıktan eleştiremese de "yaptıklarından haberdar olmadığını" söyleyerek FETÖ'nün gizli niyetlerini tasvip etmediği mesajını vermeye çalıştı.

Fethullah Gülen adını duymamıştım

Hakan Şükür FETÖ ile nasıl tanıştığı sorusunu "O zaman Fethullah Gülen adını bile duymamıştım' diyerek şöyle anlattı:

-''90'lı yılların ortalarında tanıştım. Fethullah Gülen ismini bile duymamıştım tanıştığımda. Ben şöhreti olan kullanılmaya müsait bir adam olabilirim. Benimle tanışmak için gelirler. Ben Sedat Peker ile de tanışıyorum, onunla da dostluğum var".

Kullanıldım! Gülen'in yaptıklarından sorumlu tutulamam

Hakan Şükür'ün canlı yayındaki tutumu ilginçti. Hakan Şükür hem cemaat hem Fethullah Gülen ile kendini ayrıştırma çabasındaydı. Kendisinin şöhreti dolayısıyla 'kullanıldığını' söyleyen Hakan Şükür, "beni herkes kullanabilir herkes kandırabilir' dedi. FETÖ'nün darbe ve paralel yapılanmasını 'duymadığını' iddia eden Hakan Şükür, "Ben böyle bir şey duysam o harekete sempati duymam beklenebilir mi? Bu bana haksızlık olur. Kimse bilmediği şeylerden sorumlu tutulamaz. Ben cemaatin veya Fethullah Gülen'in yaptığı veya yapmadığı şeylerden sorumlu tutulamam" dedi.

Hala Gülen sempatizanı mısınız?

"Hakan Şükür FETÖ'nün gerçek yüzü ortaya çıktıktan sonra hala Gülen'e sempati duyuyor musunuz sorusuna da ilginç bir yanıt verdi. Şükür şunları söyledi:

-"Sempati meselesi değil bu. Fikirlere sempati duyarsınız. Ama fikirler dışında sizin bilmediğiniz bazı şeyler yapılmıştır onu kabul edemem. Siyasete girmem hata mıydı evet hataydı. Beni cemaat siyasete sokamaz.

Param yok çekilecek kahır değil

ABD'ye kaçtıktan sonra tüm malına el konulduğunu belirten Hakan Şükür, maddi anlamda tükendiğini de itiraf etti. Kendine yeni kıyafet alamadığını belirten Hakan Şükür şunları söyledi:

-Ben cemaatin yaptıklarını bilmiyorum. Bilsem bu kahır çekilmez. Ben Türkiye'den buraya getirdiğim gömleğimi giyiyorum şu anda. Geçmişte param vardı şimdi bir şeyim yok. Ben hala aynı yerdeyim. Aynı yerdeyim kelimesi bir cemaate ait olarak değil. Beni böyle lanse ettiler.

O zaman cemaatten gözüküyorum diye cemaati kötülemek için beni seçtiler. Bendeki de o karaktersizlere bir inat sempatisi olabilir. "

Hakan Şükür cemaate inat uğruna sempati duyduğunu itiraf ederken, "Özür dileyip Türkiye'ye neden dönmüyorsunuz" sorusuna üzerine "Özürüm ne değiştirecek" yanıtını verdi.

Hakan Şükür'ü mal mal dinlediler

Hakan Şükür'ün bu canlı yayını büyük tepki çekti. Flu TV sunucularının çanak sorular yönelttiği ve Şükür'ü övdükleri öne sürüldü. En ağır tepki ise Nihat Genç'ten geldi. "Hakan Şükür'ü mal mal dinlediler" diyen Nihat Genç sosyal medya hesabından saydırdı. İşte tepkisi:

-Kendilerini çok bilmiş çok demokrat çok liberal gören Flu TV, Torinolu Şaban'la üç saat röportaj yapıp Fetö'ye çanak tuttular! Araya girip tek soruyu deşemediler, üç saat Hakan Şükür'ü mal mal dinlediler! Sonuç: Şeytanlar cinler konuştu, mallar dinledi! Ve üç saat Fetö şeytanına mazur kaldıktan sonra maalesef anladık ki, asıl Şabanlar, Flu TV'den röportaj yapan İlker Canikli ve Mustafa Seven! Allah aşkına, röportaj yapan bu çocuklar, hangi ülkede büyüdü! Neyse, içimizdeki Madagaslıları tanımış olduk!

-Son otuz yılda ülkemiz yıkıldı, ordu, hukuk, anayasa, ahlak, din, toplum baştan başa yırtılıp imha edilirken, neyle meşguldünüz? Hiç mi duymadınız? İnsan bir kaç mahkeme tutanağı okumaz mı? Neyse 'şeytan' 'cin' ve Fetö'cü kime denir, umarım öğrenmişsinizdir!

50 özel harekat polisinin öldürülmesini de mi duymadınız?

-İnsan, yakın siyasi tarihe bu kadar mı yabancı olur? Mesela binlerce felaketten hiç değilse Gölbaşı'nda darbe gecesi bombalanıp kömüre dönüşen ve kömürler kefene sarılarak defnedilen 50 özel hareket polisini de mi duymadınız ve neden hesap sormadınız!

Hiç utanmıyorsunuz!

-Dünyanın en zengin ajan ve CIA örgütü, huzurunuzda güle oynaya bize ahlak dersi veriyor, sayenizde, bir gömleğim dahi yok, diyebiliyor! Bakıyorum, önceki liberal abileriniz gibi çok çok kullanışlı aptallar ve aptal yerine koyulmaktan hala hiç utanmıyorsunuz!