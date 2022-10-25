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3 günde 2 bin kişiyi arayıp 8 milyon liralık vurguna imza attılar

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
3 günde 2 bin kişiyi arayıp 8 milyon liralık vurguna imza attılar

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde üç günde 2 bin kişiyi arayan 4 dolandırıcı, 8 milyon liralık vurgun yaptı. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.

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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, "İletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık" suçuyla mücadele çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Akçakale ilçesinde kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak 3 günde 2 bin kişiyi dolandırmak amacıyla arayan 4 zanlının yakalanması için harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda, A.T., İ.T., M.T. ve A.T. gözaltına alındı. Zanlıların ikametlerindeki aramalarda, 3 tablet bilgisayar, adres sorgusu programı bulunan 1 dizüstü bilgisayar, 16 cep telefonu, 13 sim kart, 23 flaş bellek, 2 kurusıkı tabanca ve bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, "İletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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